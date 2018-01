Avendita, successo per il presepe fra le macerie del sisma

CASCIA – Successo per la tredicesima edizione del “Presepe vivente di Avendita”, piccola frazione di Cascia, fortemente comlpita dal terremoto del 2016. Dopo la pausa forzata della scorso anno, la suggestiva Natività è stata messa in scena tra le macerie del terremoto, con la partecipazione di tutti gli abitanti del paese e di altre zone vicine. Un forte momento di aggregazione sociale e un modo per ricominciare, dopo le difficoltà dovute al sisma. La sera del 2 gennaio, nonostante il freddo pungente, c’è stata l’ultima rappresentazione, con Gesù bambino nato tra le rovine lasciate dal terremoto e l’arrivo anticipato dei Re Magi.

Sotto la regia dell’assessore alle politiche sociali Monica Del Piano, diversi figuranti hanno dato vita a una storia tra passato e presente, raltà e fantasia, antichi mestieri e voglia di stare insieme, coinvolgendo anche i volontari che hanno aiutato la popolazione locale a rialzarsi dopo il dramma del sisma. All’iniziativa hanno partecipato anche l’assessore regionale alla Sanità e al Sociale Luca Barberini, il sindaco Mario De Carolis e il vice Gino Emili. Barberini ha parlato di “un segno di rinascita e di speranza di una comunità unità, che non si è mai arresa alle difficoltà e che guarda con fiducia al futuro”.

“Abbiamo bisogno di riappropriarci della quotidianità, quello che è successo non si dimentica – racconta il Sindaco di Cascia Mario De Carolis – il terremoto è una ferita profonda ma la popolazione non ha mai perso i suoi punti di riferimento e ognuno contribuisce con i propri talenti alla costruzione di un futuro migliore”

Le iniziative natalizie nel territorio di Cascia, organizzate da Comune e associazioni, proseguono il 6 gennaio con gli eventi ““Tradizione che Passione” e la Rassegna Interregionale delle Pasquarelle.