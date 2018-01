FOLIGNO – Foligno in festa, il 4 gennaio, per la solennità di Santa Angela. La ricorrenza dedicata a una delle più grandi mistiche italiane nel mondo, divenuta santa il 9 ottobre 2013 per volontà di Papa Francesco, verrà celebrata nel segno della tradizione e della semplicità nella chiesa di San Francesco, dove sono custodite le spoglie della santa. La prima celebrazione del giorno p in programma alle 9 con il ministro provinciale dei Frati minori conventuali, Padre Franco Buonamano. Alle 10 la santa messa presieduta dal guardiano del convento di San Francesco di Foligno Padre Alessandro Pretini. Alle 11.30 altra liturgia e alle 18 la solenne celebrazione eucaristica, celebrata dall’arcivescovo di Assisi – Nocera Umbra – Gualdo Tadino S.E. Mons. Domenico Sorrentino, alla presenza delle autorità civili e militari della città.

Santa Angela è nata nacque a Foligno tra il 1248 e il 1249 da una famiglia nobile. Intorno al 1285, secondole fonti, avvenne la sua conversione ed entrò nel terzo ordine francescano, seguendo l’esempio di San Francesco di Assisi. Morì il 4 gennaio 1309 e fu da subito venerata con il titolo di Beata e Maestra dei Teologi. La canonizzazione è stata avviata da Papa Giovanni Paolo II, che venne anche a Foligno per pregare sulla tomba di Angela, portata avanti da Benedetto XVI e conclusa da Papa Francesco. Davanti alle sue reliquie pregano ogni anno migliaia di fedeli, provenienti da tutto il mondo.