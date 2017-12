FOLIGNO – Boom di cenoni da asporto e di party esclusivi a Foligno per festeggiare il Capodanno. Mancando la festa in piazza, i folignati trascorreranno al chiuso la notte più lunga dell’anno, in famiglia o tra amici, con pietanze pronte oppure in eleganti ristoranti o palazzi storici nel cuore della città, dove quest’anno fioccano i cenoni di gala. I più scelgono la cena a buon mercato, con rosticcerie e ristoranti presi d’assalto. I cenoni da asporto vanno dalle 19 alle 25-30 euro massimo, con antipasti, primi, secondi e dolce: tutto pronto, basta solo riscaldare. Poi ci sono quelli che non rinunciano alla festa in abito elegante, con cenone prelibato in suggestivi palazzi signorili, come il Candiotti o il Giusti-Orfini, musica, balli e cotillon a prezzi che arrivano fino a 100 euro a persona. Più popolari i cenoni nei rioni della Quintana, con alcune taverne, come il Badia, che si trasformano in location di Capodanno. Tanti i folignati che, grazie alla nuova statale 77, passeranno la sera del 31 dicembre nelle Marche, a Civitanova Marche in particolare, con cena a base di pesce sul lungomare e festa nel centro della città. Per chi ama il Capodanno all’aperto, visto che quest’anno a Foligno non ci sarà alcuna festa in piazza, non resta che emigrare verso e le città vicine come Spoleto, Perugia, Bevagna, Montefalco, ma anche Orvieto e Terni. I più giovani vanno anche oltre: Roma, Firenze, Bologna e Siena le mete preferite.