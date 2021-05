Cucinelli vuole aprire 24 ore su 24 centro vaccini

CORCIANO – Aprire il centro vaccinale Covid di Solomeo giorno e notte, 24 ore su 24, “perché ogni giorno in più è un giorno guadagnato contro quella che io chiamo una ‘guerra umana’” è l’idea dell’imprenditore del cachemire Brunello Cucinelli, della quale ha informato anche il commissario straordinario Covid, generale Francesco Paolo Figluiolo, in visita a Solomeo.

“Mi piace quello che mi ha raccontato Cucinelli – ha detto Figliuolo -, di fare questa iniziativa di notte per i più giovani, magari pizza e vaccino, la parte finale della serata”. “Il parco dove è stato allestito il centro di vaccinazione – ha detto l’imprenditore – può essere illuminato di notte.

Abbiamo un team di medici e infermieri pronti. Bisogna solo attendere la disponibilità di più dosi per poter procedere. Sono sicuro che ci sarebbe una marea di giovani pronta a venirsi a vaccinare anche di notte, magari anche con spuntini e brioche.

Piccole cose che affascinano i giovani e ti danno la possibilità di attrarli”.