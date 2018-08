Imprese, quasi una su tre delle nuove aperture è “under 35″ ma nelle stanze dei bottoni diminuiscono i giovani

TERNI – Tiene il ritmo l’“impresa giovane“ a Terni. Le aziende nate tra aprile e giugno che si sono iscritte al Registro Imprese della Camera di Commercio sfiorano quota 100 (99 per la precisione) su un totale di 343 che hanno aperto i nel secondo trimestre dell’anno. Dunque quasi una impresa su tre che ha aperto i battenti nell’ultimo trimestre è “under 35”. A livello regionale, le imprese giovanili nuove iscritte raggiungono le 372 unità tra aprile e giugno, mentre il focus sul bilancio semestrale ne fotografa 7.563 registrate in tutta la regione (Tab.1).

Delle 99 imprese che si sono iscritte tra aprile e giugno, ben 78 sono ditte individuali, 18 società di capitali e 3 società di persone. Dati che evidenziano come rispetto alla media delle imprese, quelle giovanili scontano una fragilità maggiore dal punto di vista patrimoniale. Operano maggiormente nel commercio e nell’agricoltura. A livello congiunturale si registra inoltre una contrazione del 2,9% rispetto al secondo trimestre del 2017. Per capirne il peso complessivo nel sistema imprenditoriale umbro si consideri che rappresentano l’8% del totale delle imprese registrate (ultimo dato aggiornato disponibile al 30 giugno 2018), un’incidenza non cosi marcata dunque e comunque in linea con il resto del Paese (a livello nazionale la percentuale è del 9,1%).

Spostando l’attenzione su un trend di lungo periodo, emerge inoltre come la presenza di giovani al comando d’impresa si vada sempre più assottigliando. I dati elaborati a livello regionale da Unioncamere evidenziano come negli ultimi 5 anni, tra marzo 2013 e marzo 2018 (Tab. 2) le cariche di amministratore nelle imprese sono cresciute di circa 553 unità, ma continuano a diminuire i giovani coinvolti nelle ‘stanze dei bottoni’. Nella fascia di età 30-49 anni si registrano 3.462 amministratori in meno negli ultimi 5 anni. Mentre si registrano 2.538 amministratori in più che hanno tra i 50 e i 69 anni e addirittura 1.632 capitani d’impresa in più di oltre 70 anni.

Sempre meno giovani dunque al comando delle imprese.

“Una difficoltà quella dei giovani di intraprendere la scelta d’impresa che caratterizza i nostri ragazzi e che trova un riscontro in tutto il resto del Paese. Le uniche regioni in cui il dato supera il 10% sono quelle meridionali. Non siamo certo di fronte ad un dinamismo imprenditoriale – sottolinea il Presidente dell’Ente, Giuseppe Flamini – in Calabria le imprese guidate da giovani raggiungono quasi il 13 per cento, ma si vedano anche i dati di Basilicata, Campania e Sicilia. Qui la disoccupazione giovanile raggiunge livelli talmente preoccupanti che davvero la scelta d’impresa rappresenta una forma di autoimpiego per questi ragazzi”. “Un fenomeno però che contiene in sé degli elementi pericolosi per il sistema imprenditoriale perché spesso questo tipo di impresa cioè frutto di una impossibilità di accedere al lavoro dipendete, porta con sé scarsa capitalizzazione, scarsa formazione imprenditoriale e a volte anche scarsa motivazione, con le conseguenze che tutti noi possiamo immaginare”.

“Qui in Umbria la situazione resta sotto controllo ma non c’è dubbio che occorre fare di più per sostenere e incentivare la voglia di fare impresa da parte dei giovani –aggiunge il Segretario generale Giuliana Piandoro– il nostro impegno come Ente camerale è quello di sostenerli nella formazione e non solo. Da poco il Ministero ci ha comunicato che la Camera di Commercio di Terni è stata riconosciuta Soggetto Attuatore (SA) qualificato dall’Ente Nazionale per il Microcredito per la formazione e l’accompagnamento alla creazione d’impresa. Un servizio che offriamo gratuitamente a tutte le imprese costituite da non più di cinque anni”.

Tab. 1 – Le imprese di under 35 per regione

Distribuzione regionale dello stock delle imprese giovanili e totali registrate al 30 giugno 2018, iscrizioni, cessazioni, saldi, tassi di crescita e quota % sul totale imprese nel secondo trimestre 2018

REGIONI Imprese ‘under 35’ Quota % iscrizioni under 35 su tot. iscrizioni nel II trimestre 2018 Quota % under 35 sul totale imprese al 30 giugno 2018 Imprese registrate al 30 giugno 2018 Iscrizioni nel II trimestre 2018 Saldo aprile-giugno 2018 ABRUZZO 13.257 711 526 31,6% 8,9% BASILICATA 6.261 299 232 33,6% 10,4% CALABRIA 23.834 1.192 815 40,9% 12,8% CAMPANIA 74.501 4.366 3.004 40,8% 12,6% EMILIA ROMAGNA 31.553 1.694 1.078 26,0% 6,9% FRIULI-VENEZIA GIULIA 7.089 385 246 25,0% 6,9% LAZIO 57.534 2.950 2.082 28,6% 8,8% LIGURIA 12.790 683 444 29,4% 7,8% LOMBARDIA 74.724 3.746 2.341 26,9% 7,8% MARCHE 13.021 667 447 28,8% 7,6% MOLISE 3.543 189 120 30,7% 10,0% PIEMONTE 37.921 1.882 1.113 29,8% 8,7% PUGLIA 40.839 2.186 1.466 32,9% 10,7% SARDEGNA 15.563 777 518 29,7% 9,2% SICILIA 54.670 2.559 1.486 36,4% 11,8% TOSCANA 32.718 1.686 1.063 27,2% 7,9% TRENTINO – ALTO ADIGE 8.829 462 339 32,0% 8,1% UMBRIA 7.563 372 253 28,7% 8,0% VALLE D’AOSTA 1.074 53 33 29,4% 8,7% VENETO 34.477 1.710 1.053 25,9% 7,1% ITALIA 551.761 28.569 18.659 30,8% 9,1%

Fonte: Unioncamere-InfoCamere, Movimprese

Tab. 2 – Amministratori d’impresa per regioni

Differenze assolute periodo marzo 2018-marzo 2013

Regioni da 18 a 29 anni da 30 a 49 anni da 50 a 69 anni >= 70 anni Totale ABRUZZO -837 -5.322 4.967 2.872 1.680 BASILICATA 7 -330 2.091 744 2.512 CALABRIA -1.062 -2.419 6.447 2.743 5.709 CAMPANIA -2.295 -13.985 20.720 8.891 13.331 EMILIA ROMAGNA -2.224 -30.184 12.680 9.875 -9.853 FRIULI-VENEZIA GIULIA -400 -7.362 2.183 2.305 -3.274 LAZIO -1.425 -17.618 25.811 17.341 24.109 LIGURIA -631 -8.808 3.576 3.388 -2.475 LOMBARDIA -3.561 -64.977 33.816 27.061 -7.661 MARCHE -564 -5.445 4.702 3.222 1.915 MOLISE -230 -602 1.591 534 1.293 PIEMONTE -2.173 -25.533 8.301 6.207 -13.198 PUGLIA -1.104 -7.987 12.163 5.012 8.084 SARDEGNA -271 -5.082 5.962 3.560 4.169 SICILIA -1.177 -9.742 14.084 9.225 12.390 TOSCANA -1.433 -18.454 13.028 10.370 3.511 TRENTINO – ALTO ADIGE 23 -3.187 4.373 1.301 2.510 UMBRIA -155 -3.462 2.538 1.632 553 VALLE D’AOSTA -13 -678 75 79 -537 VENETO -439 -20.302 14.454 9.106 2.819 ITALIA -19.964 -251.479 193.562 125.468 47.587

Fonte: Unioncamere-InfoCamere, Movimprese