Scuola, Pd: “Dal Governo 15 mln di euro per la messa in sicurezza”

Perugia – I consiglieri regionali del Partito democratico, Tommaso Bori, Michele Bettarelli, Simona Meloni, Fabio Paparelli e Donatella Porzi, esprimono “apprezzamento e soddisfazione per la misura messa in campo recentemente dal Governo, che ha permesso di destinare all’Umbria oltre 15 milioni di euro, ai fini della messa in sicurezza e dell’efficientamento energetico delle scuole secondarie di secondo grado”.

“In particolare – rendono noto i consiglieri dem – 11milioni 581mila euro saranno assegnati alla provincia di Perugia e 3milioni 523mila alla provincia di Terni. Si tratta di un piano di vera e propria rigenerazione edilizia che il mondo scolastico aspettava da anni e che, in Umbria, riguarderà complessivamente 145 plessi scolastici e circa 40mila studenti. Investire in scuole più sicure significa anche tutelare il diritto allo studio e creare le condizioni ambientali, strutturali e funzionali per un’istruzione di qualità. Gli enti locali – ricordano in conclusione i consiglieri Pd – dovranno presentare al ministero dell’Istruzione, entro il prossimo 17 novembre, gli elenchi degli interventi da finanziare, indicandone anche l’ordine di priorità”.