Covid Valnerina, boom di contagi: 170 positivi: 70 Norcia e 49 Cascia.

Nell’ultimo weekend la circolazione del virus ha continuato a colpire la Valnerina. Non c’è stata nessuna inversione di tendenza anche se Norcia, la cittadina del comprensorio più colpita , è stata risparmiata. Infatti nella città di San Benedetto c’è stato solo un nuovo caso Covid registrato nel bollettino di domenica 15 novembre. Sempre ieri si erano registrati altri 4 casi a Cascia e 2 a Sellano. Il bollettino di oggi, lunedì 16 novembre, vede altri due comuni del territorio colpiti dal coronavirus: Cerreto di Spoleto con 3 nuovi casi e Scheggino con due. Malati che crescono in un territorio sguarnito di servizi essenziali. Se a Norcia sarebbe stato un pranzo matrimoniale a scatenare il virus, a Cerreto di Spoleto sembra che gli ultimi positivi siano cacciatori di una squadra di ” cinghialari “. Fatto sta che , indipendentemente dalle vere cause, i bellissimi borghi del fiume Nera sono costretti a fare i conti con il Covid. Attualmente in Valnerina ci sono 170 pazienti positivi, un numero che inizia a preoccupare la popolazione. Il maggior numero di casi si registrano a Norcia: ben 70. Poi c’è Cascia con 49 positivi, Scheggino 11, Sant’Anatolia di Narco 10 , Cerreto di Spoleto 9 , Sellano 9 , Preci 8 e Monteleone di Spoleto 4. Resistono in modo eroico , mettendo in mostra energia e fermezza , gli abitanti di due piccoli comuni del comprensorio: Poggiodomo e Vallo di Nera. Nella bassa Valnerina, quella della provincia di Terni, abbiamo Ferentillo e Arrone con 13 positivi ciascuno. Va meglio a Montefranco che registra attualmente 5 contagi.