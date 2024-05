Ospedale di Spoleto, il ministro Schillaci inaugura acceleratore lineare e tac

Inaugurati all’ospedale di Spoleto il nuovo acceleratore lineare e una nuova tac, alla presenza del ministro della salute, Orazio Schillaci. Ad accoglierlo, tra gli altri, la presidente della Regione Umbria, Donatella Tesei, l’assessore alla sanità umbra, Luca Coletto, il sindaco Andrea Sisti e il senatore Franco Zaffini. Ad attendere il ministro e i vertici della sanità regionale, anche alcuni esponenti dei comitati che da tempo protestano contro l’accorpamento del locale ospedale con quello di Foligno, che hanno esposto cartelli di protesta. Comitati che hanno avuto modo di esporre le loro ragioni allo stesso Schillaci. Nel corso della visita e l’inaugurazione delle nuove apparecchiature, sono state evidenziate al ministro alcune criticità legate agli organigrammi. La governatrice Tesei, nel corso del suo intervento, ha inteso rassicurare i cittadini di Spoleto sull’impegno della Regione a favore del San Matteo degli Infermi. L’assessore Coletto ha evidenziato l’importanza delle nuove apparecchiature. “Stiamo lavorando a un decreto per ridurre le liste d’attesa”, ha detto il ministro della Salute, Orazio Schillaci. A chi lo contesta sui tagli fatti dal governo alla sanità, il ministro ha sottolineato di aver “messo 4 miliardi in più sulla sanità nazionale”. Ha aggiunto che “quest’anno il fondo ha superato 134 miliardi e se andate a vedere le previsioni, ci saranno altri soldi messi nella prossima finanziaria”. Schillaci ha spiegato poi che “il Covid ha cambiato non solo il mondo, ma anche il modo di vedere la sanità, quindi io credo che, oltre ad avere più fondi, bisogna avere una nuova progettualità che noi abbiamo per cambiare la sanità”-.