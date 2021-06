Spoleto, mamme in piazza a difesa del punto nascita: la citta’ aderisce all’iniziativa

Punto nascita e pediatria sono a rischio malgrado le promesse della Tesei tanto che le mamme spoletine hanno deciso di scendere in piazza. Ieri pomeriggio, in piazza Garibaldi, sotto la guida della professoressa Miriam Carletti, le mamme e papà degli ultimi nati hanno chiamato a raccolta tutti affinché si possa continuare a nascere nella città del Festival dei Due Mondi. Si è trattata della prima iniziativa delle ” 3 Emme “, l’associazione ideata proprio dalla Carletti, e sta per ” Movimento Mamme Matteo”. Una mobilitazione riuscita con una partecipazione molto significativa decisa a contrastare la “decisione” della Tesei di chiudere il punto nascita e la pediatra del San Matteo degli Infermi. Mentre continuano ancora le polemiche tra Fratelli d’Italia e l’ex Sindaco De Augustinis, dopo la decisione del Tar Umbria, gli spoletini fanno a meno della politica e si organizzano da soli. Così tante mamme, papà, nonni hanno invaso piazza Garibaldi rispondendo con entusiasmo all’appello della professoressa Miriam Carletti. Il Movimento Mamme Matteo , che prende il nome dall’ultimo bimbo nato proprio al San Matteo degli Infermi , ha visto in pochissimo tempo l’adesione di tantissimi spoletini che hanno indossato ieri le magliette celebrative. Il messaggio lanciato da piazza Garibaldi è stato chiaro e forte: punto nascita e pediatria non si toccano ! La Tesei è avvertita.