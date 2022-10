Allenamento pomeridiano per la Sir Safety Susa Perugia. Rientrati in tarda serata dalla vittoriosa trasferta di Civitanova, i Block Devils tornano oggi prontamente al PalaBarton perché è tempo di Del Monte Supercoppa con la Final Four che mette in palio il primo trofeo stagionale in programma lunedì 31 ottobre e martedì 1 novembre al PalaPirastu di Cagliari. La squadra svolgerà domattina l’ultimo allenamento nell’impianto di Pian di Massiano, poi nel primo pomeriggio partenza alla volta della Sardegna.

Morale alto oggi alla ripresa dei lavori dopo il blitz di ieri sera all’Eurosuole Forum contro la Cucine Lube. Blitz così commentato dai protagonisti.

“Ieri – dice il centrale bianconero Roberto Russo – abbiamo giocato un primo set nel quale abbiamo fatto anche alcune cose belle, ma in generale sottotono. Poi siamo stati bravi a reagire, dobbiamo ripartire da quanto di buono fatto dal secondo set in avanti e voglio evidenziare come chi è entrato a gara in corso ha giocato molto bene dandoci una grande mano. Questo è un bel segnale e sintomo che la squadra c’è”.

“È stata una partita che si è giocata molto dalla linea del servizio”, spiega invece coach Andrea Anastasi. “Loro sono stati bravissimi in battuta dimostrando grande qualità, noi siamo andati meglio in attacco e questo è riuscito a riequilibrare alcuni errori di troppo commessi dai nove metri. È importante, quando non sei perfetto in un fondamentale, cercare di adattarti e fare meglio in altre situazioni di gioco come a muro, in difesa o nell’attacco di transizione. Lo abbiamo fatto e sono contento, restiamo positivi, ma certamente non ci montiamo la testa. Della partita di ieri mi è piaciuta molto la rotazione dei giocatori. Penso ad Herrera che è entrato dalla panchina ed ha giocato molto bene, penso a Piccinelli che, dopo una partita difficile a Padova, è entrato in ricezione ed e stato meraviglioso. Insomma, tante situazioni interessanti che ci hanno fatto tornare a Perugia soddisfatti e sereni”.

PREVENDITE PER I MATCH PERUGIA-MILANO DI DOMENICA 6 NOVEMBRE E PERUGIA-LUBIANA DI MERCOLEDÌ 9 NOVEMBRE

La società bianconera comunica i dettagli delle prevendite per i prossimi due incontri casalinghi dei Block Devils che sfideranno al PalaBarton, domenica 6 novembre alle ore 19:00, l’Allianz Milano, match valido per la sesta giornata di Superlega, e poi mercoledì 9 novembre alle ore 20:00 l’Ach Volley Lubiana, match valido per la prima giornata della Pool E di Champions League.

La prevendita per la sfida con Milano, con possibilità di acquisto online direttamente dal sito www.vivaticket.it e presso tutti i punti vendita vivaticket (per trovare il più vicino verificare al seguente link https://shop.vivaticket.com/ it/ricercapv ), partirà mercoledì 2 novembre 2022 a partire dalle ore 12:00 con la società bianconera che ricorda che nel frattempo è ancora aperta ed attiva anche la campagna abbonamenti con possibilità di acquisto sia online che nei punti vendita vivaticket.

La prevendita per la sfida con Lubiana, con possibilità di acquisto online direttamente dal sito www.vivaticket.it e presso tutti i punti vendita vivaticket (per trovare il più vicino verificare al seguente link https://shop.vivaticket.com/ it/ricercapv ), partirà lunedì 7 novembre 2022 a partire dalle ore 12:00 con la società bianconera che ricorda che nel frattempo è ancora aperta ed attiva anche la campagna abbonamenti con possibilità di acquisto sia online che nei punti vendita vivaticket.

Di seguito i prezzi dei biglietti validi sia per Perugia-Milano che per Perugia-Lubiana (il prezzo è quello finale, comprensivo di costi di prevendita e commissioni):

TRIBUNA VIP CENTRALE

Intero: € 48,00

Ridotto (under 14): € 29,00

TRIBUNA VIP LATERALE

Intero: € 43,00

Ridotto (under 14): 26,00

DISTINTI CENTRALI

Intero: € 37,00

Ridotto (under 14): € 22,00

DISTINTI LATERALI

Intero: € 33,00

Ridotto (under 14): € 20,00

GRADINATE II° ANELLO CENTRALE

Intero: € 24,00

Ridotto (under 14): € 14,00

GRADINATE II° ANELLO LATERALE

Intero: € 22,00

Ridotto (under 14): € 12,00