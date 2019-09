Altro titolo italiano per Matilde Paoletti, è campionessa Under 16 di doppio

PERUGIA – Una nuova gioia per Matilde Paoletti, la tennista perugina classe 2003, da tempo uno dei talenti più fulgidi del tennis azzurro, che al Circolo Tennis Rovereto ha messo in bacheca il titolo italiano Under 16 femminile di doppio. Il successo della portacolori dello Junior Tennis Perugia, che un anno fa aveva trionfato nella stessa competizione insieme a Matilde Mariani, è arrivato in coppia insieme alla toscana Beatrice Ricci, grazie all’affermazione in una finale senza storia sul tandem Jennifer Ruggeri-Camilla Zanolini (62 61). Matilde, che vanta già risultati importanti anche nel circuito professionistico ITF (pochi mesi fa insieme a Lisa Pigato successo sfiorato al torneo internazionale di Schio), impreziosisce così la sua carriera grazie ad un nuovo importante sigillo. Peccato per il tabellone di singolare, con la giovane tennista umbra che accreditata della prima testa di serie del seeding, non è riuscita a superare, in semifinale, lo scoglio rappresentato dalla palermitana Giorgia Pedone, che ha fatto suo il match con un doppio 62 (in precedenza la perugina aveva superato Martina Schmidt, Emma Rizzetto, Cristina Pescucci e Antonella Sofia Caldera). Il riscatto però è arrivato ancora una volta in doppio, con Matilde capace di confermarsi come una grandissima specialista.