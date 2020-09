Perugia – In merito alla partita del campionato di Superlega di pallavolo in programma mercoledì 30 settembre, alle ore 20.30, al PalaBarton di Perugia, tra la Sir Safety Umbria Volley Perugia e la Tonno Callipo Vibo Valentia, la Presidente della Regione Umbria Donatella Tesei ha concesso, attraverso l’ordinanza n. 57 del 28 settembre, la deroga al numero massimo di spettatori permettendo l’accesso al pubblico nel limite del 25% della capienza, comunque per un massimo di 1000 spettatori e nel rigoroso rispetto delle misure di prevenzione della diffusione del coronavirus.

Tale decisione, riferita specificatamente al singolo evento, è stata assunta tenuto conto delle attuali condizioni epidemiologiche umbre, della normativa nazionale, del protocollo di sicurezza presentato per l’evento in questione, del piano sanitario specifico e di quanto emerso nella riunione odierna del Cor, il Centro operativo regionale.

COMUNICATO STAMPA SIR SAFETY PERUGIA

ARRIVA L’ORDINANZA DELLA REGIONE. MERCOLEDÌ SERA CONTRO VIBO OK PER IL 25% DELLA CAPIENZA

Pubblicata oggi nel sito istituzionale e nel Bollettino Ufficiale l’Ordinanza della Regione Umbria che apre le porte del PalaBarton al 25% della capienza per il match di mercoledì 30 settembre tra Sir Safety Conad Perugia e Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia, valido per la prima giornata della Superlega Credem Banca 2020/2021.

In relazione a quanto sopra la società bianconera comunica che da domani martedì 29 settembre a partire dalle ore 12:00 sarà possibile acquistare il biglietto per gli abbonati della passata stagione che godranno del diritto di prelazione fino alle ore 12:00 di mercoledì 30 settembre quando, in caso di eventuali rimanenze, verrà aperta la vendita libera.

Si ricorda che l’acquisto è possibile solo online sul sito www.vivaticket.com e che potranno essere utilizzati i voucher richiesti per la stagione 2019-2020. Per acquistare il biglietto occorrerà il codice del singolo abbonamento alla voce: Cod. Accesso. La biglietteria al palazzetto rimarrà pertanto chiusa.

Per poter acquistare il biglietto è necessario inserire obbligatoriamente nome, cognome, indirizzo mail e numero di telefono. Il nome del biglietto dovrà tassativamente corrispondere alla persona che verrà a vedere la partita. All’ingresso dovrà essere compilata apposita autocertificazione.

Il prezzo del biglietto, comprensivo dei costi di prevendita, sarà di € 10,00 per i settori GRADINATE II° ANELLO, CURVA SAN MARCO e CURVA BLOCK DEVILS. I settori TRIBUNA VIP e DISTINTI saranno riservati agli sponsor della società bianconera.

Nelle prossime ora la Sir Safety Conad Perugia comunicherà tutte le modalità di accesso al palazzetto per domenica ed invita calorosamente il proprio pubblico ad accorrere numeroso, nel rispetto dei posti disponibili, per essere vicino ai propri campioni e per festeggiare tutti insieme al palazzetto la recente e strepitosa vittoria della Supercoppa Italiana.