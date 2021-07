Castiglione del Lago, dal Trasimeno a Marsiglia: Carloia, Coppetti e Garzi al Campionato Mondiale di Vela

Castiglione del Lago – “Dal Trasimeno a Marsiglia: lo sport e la natura per valorizzare il territorio” è il titolo di una conferenza stampa che si è tenuta questa mattina al Club Velico Castiglionese per presentare l’avventura di un equipaggio locale che parteciperà in Francia al Campionato del Mondo della categoria “Micro Class” che si svolgerà dal 24 al 30 luglio nelle acque di Martigues, a pochi chilometri da Marsiglia, in rappresentanza della squadra nazionale italiana.

Hanno partecipato il presidente del Coni Umbria Domenico Ignozza, Matteo Burico e Andrea Sacco rispettivamente sindaco e vicesindaco con delega allo sport del Comune di Castiglione del Lago, la direttrice del GAL Trasimeno Orvietano Francesca Caproni, il presidente del Club Velico Castiglionese Massimo Sepiacci e naturalmente i veri protagonisti della mattinata Lorenzo Carloia, Luca Coppetti e Stefano Garzi, equipaggio del Club Velico Castiglionese, già in piena tensione pre Mondiale.

«L’equipaggio è motivato e giunge all’appuntamento forte della perentoria vittoria del Campionato Italiano conseguita il mese scorso a Venezia – ha sottolineato il presidente Sepiacci – dove, nelle regate disputate, hanno conquistato 4 primi posti, 2 secondi e 2 terzi. I ragazzi sono un prodotto vincente della nostra scuola di vela, come pure gli altri 3 atleti giovanissimi (2007), che disputano dal 13 al 17 luglio a Calasetta, in Sardegna, il mondiale di O’ Pen Skiff, o, a fine agosto, a Cagliari, un altro giovanissimo (2011) la Coppa Primavela. Il CVC e un’associazione sportiva dilettantistica che opera dal 1973, quindi ininterrottamente ormai da quasi 50 anni. Affiliata alla FIV, è formalmente riconosciuta come Centro di Istruzione Nautica della federazione. Posso oggi ufficializzare lo svolgimento proprio qui da noi a Castiglione del Lago del Campionato del Mondo Micro Class nel 2022 e del Campionato Europeo Modelvela, le barche radio comandate. Un grandissimo risultato che cade proprio nell’anno in cui saremo Comune Europeo dello Sport».

Il presidente del CONI umbro Domenico Ignozza ha sottolineato l’importanza del movimento sportivo nella promozione del territorio: «Il lago Trasimeno è il mare degli umbri – ha detto – e siamo in una zona felice, sportivamente parlando. Il Club Velico Castiglionese rappresenta lo sport a 360 gradi, sia per i risultati sia per l’impegno nel sociale, con una grande sensibilità sempre dimostrata verso i diversamente abili. È importante che ci siano dei giovani che riescano a esprimere le potenzialità dell’Umbria, nelle varie discipline e lo sport, va ricordato, contribuisce anche alla ripresa dopo la pandemia. Un grazie va ai tecnici, ai dirigenti e a questi tre ragazzi che conosco da quando erano bambini. “Buon vento” al nostro equipaggio: l’Umbria dello sport vi guarda e tifa per voi».

Francesca Caproni ha portato il saluto del presidente del Gal Trasimeno Orvietano e di tutto il Consiglio d’amministrazione: «Con lo sport e soprattutto con una disciplina acquatica possiamo comunicare al meglio il nostro territorio. La bella e lunga esperienza sportiva del CVC veicola il Trasimeno e la sua bellezza. Il nostro supporto segue la nostra missione e quella dell’Unione Europea che è l’integrazione virtuosa di cultura, turismo e territorio nelle aree rurali: la vela lo fa alla perfezione».

Matteo Burico e Andrea Sacco hanno concluso l’incontro mettendo l’accento sul grande valore promozionale e sociale che ha la vela per il Comune di Castiglione del Lago: «Quando nel 2020 abbiamo presentato, proprio qui al Club Velico, la nostra candidatura a Comune Europeo dello Sport – ha ricordato la vicesindaco e assessore allo sport Andrea Sacco – abbiamo definito Castiglione e tutto il Trasimeno come un “grande impianto sportivo a cielo aperto”: stiamo preparando per il 2022 un cartellone di eventi sportivi degni della nostra nomina a livello europeo». «Noi siamo con voi – ha detto Burico – e voglio sottolineare che la vela non è un sport “elitario” ma popolare e alla portata di tutti, uno sport bellissimo all’aria aperta».

Dopo il saluto del sindaco Matteo Burico, Lorenzo Carloia, a nome anche di Coppetti e Garzi, ha chiuso la conferenza stampa mettendo in risalto il valore della loro sfida sportiva mondiale «Un percorso di promozione che porteremo avanti anche con video: a Marsiglia porteremo con noi il Trasimeno. Noi ce la metteremo tutta per dare il massimo».