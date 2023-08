Eurovolley Tour 2023, parte il countdown per l’Europeo maschile a Perugia

Parte il conto alla rovescia per i Campionati Europei 2023 e maschili di pallavolo che si svolgeranno in Italia a partire dal 28 agosto e che avranno una parentesi di partite al PalaBarton di Perugia dal 30 agosto all’1 settembre con 6 gare della Pool A, tra le quali due incontri dell’Italia di Ferdinando De Giorgi campione in carica cha fa parte del girone insieme a Serbia, Belgio, Germania, Estonia e Svizzera.Una settimana esatta al via della rassegna continentale e cresce l’attesa a Perugia ed in tutto il comprensorio per l’arrivo in città di un evento di grande importanza nel panorama internazionale che si terrà in un PalaBarton rinnovato e vestito a festa per l’arrivo degli azzurri campioni d’Europa e del Mondo in carica.

Se la nazionale italiana è conosciuta e rinomata grazie alle vittorie delle ultime due stagioni, alla presenza di un coach di fama mondiale e di grande spessore tecnico ed umano come Fefè De Giorgi e soprattutto in virtù dei tanti grandi campioni presenti nel roster azzurro, dai “perugini” Giannelli e Russo, che giocheranno in casa nella tappa del PalaBarton, ai campioni d’Italia in carica Michieletto, Lavia e Sbertoli fino a tutti gli altri componenti della rosa, è importante fare la conoscenza, in attesa dell’ufficializzazione dei roster definitivi, anche delle altre cinque formazioni che daranno battaglia sportiva a Pian di Massiano: in rigoroso ordine alfabetico Belgio, Estonia, Germania, Serbia e Svizzera.

Le principali avversarie degli azzurri nella corsa al primo posto della Pool sono certamente Serbia e Germania. I serbi, quarti classificati nell’ultima rassegna continentale e guidati in panchina da coach Igor Kolakovic, sono una formazione che gioca insieme da tanti anni e ricca di talento nei suoi interpreti, tutti ben noti al pubblico italiano, come i martelli Kovacevic ed Ivovic, il centrale Lisinac ed il regista Jovovic. Curiosità desta il giovane schiacciatore Peric, neo acquisto di Cisterna. Grande attesa, e non potrebbe essere altrimenti, per i due grandi ex perugini ed idoli dei tifosi del PalaBarton Aleksandar Atanasijevic e Marko Podrascanin. Sullo stesso piano anche i tedeschi di coach Michal Winiarski, polacco ex grande schiacciatore, sesti classificati agli ultimi Europei. Anche in questo caso parliamo di un roster molto competitivo con il rientro del bomber Grozer, con le qualità degli “ex italiani” Zimmermann, Schott, Karlitzek, Weber e Krick, con la presenza in seconda linea del libero di Padova Zenger e con i centimetri al centro del neo acquisto di Modena Brehme.

Sulla carta un gradino più sotto il Belgio del tecnico italiano Emanuele Zanini, un deludente diciottesimo posto negli Europei 2021 e speranze che si fondano sul nucleo storico formato dal regista D’Hulst e dagli schiacciatori Deroo e Verhanneman, tutti visti nella Superlega Italiana. In rosa anche il martello di Padova Desmet e l’astro nascente del volley fiammingo, l’oppostoclasse 2003 Reggers neo acquisto di Milano.

Presunte cenerentole della Pool A Estonia e Svizzera. Per gli estoni di coach Alar Rikberg, ventunesimi all’ultimo europeo, i punti cardine sono gli esperti Krrek, centrale di lungo corso, Taht, martello dalle qualità in battuta ed attacco vinto un anno proprio al PalaBarton con la maglia di Perugia, e Venno, opposto fisicamente importante. Attenzione alla freschezza ed alle doti atletiche dello schiacciatore classe 2001 Tammearu, protagonista in Belgio con la casacca del Roeselare. Gli svizzeri, staff tecnico tutto italiano con primo allenatore Mario Motta e vice allenatore Davide Grigoletto, alle fasi finali degli ultimi europei non si erano proprio qualificati e quindi nella rassegna prossima al via cercheranno di portare a casa quanta più esperienza possibile. Giocatore di riferimento per gli elvetici lo schiacciatore Djokic ex Milano.