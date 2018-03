Ginnastica artistica maschile, oltre settanta atleti della Fortebraccio in gara

Anche fuori dall’Umbria le ginnaste nostrane continuano a farsi valere, conquistando risultati di prestigio che fanno ben sperare per la crescita dell’intero movimento sportivo.

ARTISTICA MASCHILE – A Perugia, nella palestra “Lino Spagnoli” della società Braccio Fortebraccio, sono andate in scena la seconda prova individuale Silver di tutte le categorie della ginnastica artistica maschile e la seconda prova individuale Silver Trampolino Elastico. In pedana settanta atleti in rappresentanza di sette società: Eunice Marsciano, Fortebraccio Perugia, Ginnastica Artistica Foligno, Ginnastica Terni, Pol. C.L.T. Terni, Pol. La Fenice Spoleto, Spring Team Narni. Nella prima parte della giornata hanno gareggiato i ginnasti del livello LA, quello più numeroso. Poi è stata la volta del Trampolino, dopodiché hanno preso parte alla gara tutte le altre categorie insieme, dalla LB all’Eccellenza. Rispetto alla prima prova che si è tenuta nel mese scorso, è aumentato il numero dei ginnasti e si è potuto notare un miglioramento tecnico generale. Tutti gli atleti che hanno partecipato ad almeno una prova delle due regionali che si sono svolte, hanno diritto di accedere alla manifestazione nazionale “Ginnastica in Festa” prevista a Rimini nel periodo dal 22 giugno al 1° luglio 2018.

APPLAUSI PER LA RITMICA – In Toscana, a Santa Croce sull’Arno, si è svolta la fase interregionale Zona Tecnica 4 del campionato di specialità Gold di ginnastica ritmica. Al PalaParenti le atlete si sono confrontate con successo con le ginnaste ammesse alle gare delle Marche e dell’Abruzzo e sono riuscite a portare a casa due titoli Senior al Cerchio e alle Clavette e due titoli Junior al Cerchio e al Nastro. Da regolamento, le prime quattro classificate ad ogni attrezzo della Zona Tecnica hanno guadagnato il passaggio alla fase nazionale. Ecco i risultati delle atlete umbre:

JUNIOR CERCHIO – Asia Fatigoni (La Fenice Spoleto) 1^ – Francesca Civicchioni (Fortebraccio Perugia) 5^.

JUNIOR PALLA – Lavinia Marsili (Fulginium Foligno) 5^ e Angelica Giulia Paganelli (Fontivegge Gryphus Perugia) 11^.

JUNIOR CLAVETTE – Benedetta Risi (La Fenice) 2^ – Lavinia Marsili (Fulginium) 4^.

JUNIOR NASTRO – Benedetta Risi (La Fenice) 1^ – Asia Fatigoni (La Fenice) 2^ – Angelica Giulia Paganelli (Fontivegge Gryphus) 4^ – Francesca Civicchioni (Fortebraccio) 7^.

COPPIA FUNE/PALLA – Lucrezia Angeli e Alessia Cecconi (Fulginium) 2^ – Federica Castiglionesi e Bianca Savini (Fulginium) 4^.

SENIOR FUNE – Lucrezia Angeli e Bianca Savini (Fulginium) 2^ a parimerito.

SENIOR CERCHIO – Vittoria Laliscia (Fortebraccio) 1^ – Emma Ducci (Fulginium) 2^.

SENIOR PALLA – Anna Savini (Fulginium) 3^ – Emma Ducci (Fulginium) 5^.

SENIOR CLAVETTE – Vittoria Laliscia (Fortebraccio) 1^ – Anna Savini (Fulginium) 7^.

SENIOR NASTRO – Alessia Cecconi (Fulginium) 2^ – Federica Castiglionesi (Fulginium) 4^.

Complessivamente, quasi tutte le ginnaste si sono qualificate per la fase nazionale, che si terrà a Catania il 7 e 8 aprile. La manifestazione di Santa Croce sull’Arno è stata organizzata dalla società Polisportiva Stella Rossa.