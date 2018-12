Ginnastica ritmica, assegnati i pass per la B: La Fenice chiude terza

Ha riscosso un ampio successo di pubblico l’appuntamento di ginnastica ritmica organizzato a Foligno dalla locale società Fulginium 1973, che proprio quest’anno festeggia i 45 anni di attività. Una “due giorni” che ha richiamato al Palasport Paternesi circa 250 atlete provenienti da tutto il Centro Italia. Con la terza e ultima prova del Campionato di Serie C Gold sono stati messi in palio i pass per la serie B.

Due le società umbre in gara, la Fenice Spoleto e la Fulginium padrona di casa. Le ginnaste non si sono risparmiate, dando vita a performance interessanti sotto tutti i punti di vista. Nella prima giornata si è svolta la Zona Tecnica 4 con 23 squadre in pedana, provenienti da Toscana, Lazio e Sardegna; nella seconda giornata, invece, riflettori puntati sulla Zona Tecnica 3 con 20 squadre da Emilia Romagna, Marche, Abruzzo e Umbria.

La Fenice (composta da Camilla Girolamo Quondam, Benedetta Risi, Asia Fatigoni, Ludovica Serafini e Lavinia D’Amato) ha chiuso la terza prova in 3^ posizione e la classifica finale sempre in 3^ posizione, mentre la Fulginium (squadra formata da Lavinia Marsili, Lucrezia Angeli, Federica Castiglionesi, Emma Ducci, Anna Savini e Alessia Cecconi) ha terminato la terza prova in 7^ posizione e la classifica finale in 6^ posizione.

Da segnalare la presenza fondamentale dei giudici di gara, quattordici arrivati da tutta Italia (più sette regionali come supporto).

Entusiasmo e applausi per tutti nel corso delle premiazioni, che hanno coinvolto la presidente della Società Fulginium, Paola Menicacci, il delegato allo sport del Comune di Foligno, Enrico Tortolini, il vice presidente del Comitato Umbria, Danila Trombettoni (con delega del presidente federale), il consigliere societario della Fulginium, Lorenzo Ducci e il consigliere regionale del Comitato Umbria, Enrica Capponi (con delega del presidente federale).