I Draghi de La Supergomma ricominciano la corsa da Città di Castello Rossoverdi imbattuti dopo il girone d’andata. In campo anche U14 e mini rugby

Quattro punti di vantaggio sul Perugia primo inseguitore, sei vittorie con punto bonus e un pareggio nell’ultimo impegno del 2017 a Gubbio. Da qui ripartono i Draghi de La Supergomma Terni Rugby che ritrovano il campionato di Serie C2 girone umbro-marchigiano dopo oltre un mese di pausa invernale. Lo fanno da primi della classe e imbattuti. Una superiorità evidente per lunghi tratti della stagione ma che non deve indurre nella tentazione di pensare di avere già in cassaforte la vittoria del campionato. Il complicato pareggio di Gubbio e ancora prima la sofferta e rocambolesca vittoria casalinga proprio contro il Perugia, hanno insegnato una volta di più al XV di coach Mario Pariboni che niente nel rugby va preso sotto gamba. Concentrazione e intensità, ecco cosa chiede ai suoi ragazzi coach Pariboni per il primo impegno del 2018 che sarà domenica in casa del Città di Castello. Il weekend ovale rossoverde sarà completato dall’impegno dell’Under 14 a Foligno e dal concentramento del mini rugby dall’Under 6 all’Under 12 ad Orvieto. Intanto da segnalare una simpatica iniziativa del Club rossoverde che ha indetto per sabato 27 gennaio la “giornata del campo”. L’appello è rivolto a tutti i genitori, amici, parenti, sostenitori e simpatizzanti del Terni Rugby. Appuntamento presso il campo di Via del Cardellino per dare una mano tutti insieme a rendere il campo di gioco di grandi e piccoli Draghi sempre più accogliente.

8° GIORNATA SERIE C2 UMBRIA-MARCHE

Città di Castello Rugby – La Supergomma Terni Rugby

Guardia Martana Rugby – Fabriano Rugby

Perugia Rugby – Unione Orvietana

Rugby Gubbio – Foligno Rugby

CLASSIFICA

La Supergomma Terni Rugby 32

Perugia Rugby 28

Rugby Gubbio 23

Foligno Rugby 18

Unione Orvietana 11

Città di Castello Rugby 9

Guardia Martana Rugby 9

Fabriano Rugby 0

(Gubbio, Foligno e Orvietana 4 punti di penalizzazione)