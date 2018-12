La Sir Conad non può sbagliare contro Milano: in palio c’è il titolo d’inverno

PERUGIA – Ultima di andata di Superlega al PalaBarton che, dopo tre gare consecutive fuori casa tra campionato e Champions, riapre le proprie porte alla Sir Safety Conad Perugia che ospita domani pomeriggio (fischio d’inizio alle ore 18:00 e diretta web su Sportube) la Revivre Axopower Milano.

Bianconeri decisi a dare continuità alle vittorie di Sora e Tours ed a prendersi il titolo di campioni d’inverno. Un punto di vantaggio in classifica di Perugia su Trento (impegnata in trasferta a Monza), con un successo pieno i ragazzi del presidente Sirci sarebbero irraggiungibili in vetta. È proprio questo il pensiero di Aleksandar Atanasijevic alla vigilia:

“Domani chiudiamo il girone d’andata con una partita molto importante. Arriva Milano, una squadra forte ed in forma, un avversario sicuramente molto impegnativo. Dovremo essere molto attenti e concentrati perché vogliamo chiudere l’andata in bellezza e rimanere al comando della classifica”.

Suona la carica Magnum, ospite ieri sera con i propri compagni e tutto lo staff tecnico e societario alla cena di Natale dei Sirmaniaci. E suonano la carica proprio i Sirmaniaci pronti come sempre a sostenere i propri beniamini dagli spalti.

Oggi pomeriggio e domattina ultimissime rifiniture per Lorenzo Bernardi. Con Berger sempre alle prese con il lavoro di recupero dall’infortunio, potrebbe tornare a disposizione Ricci. A livello di formazione iniziale non dovrebbero esserci sorprese con De Cecco in regia, Atanasijevic opposto, Podrascanin e Galassi centrali, Leon e Lanza schiacciatori e Colaci libero.

Milano di coach Giani, quinta della classe, cinque vittorie nelle ultime otto, dovrebbe rispondere con la formazione tipo con Sbertoli a palleggiare, Abdel-Aziz in diagonale, Piano e Kozamernik in posto tre, Maar e Clevenot in posto quattro, Pesaresi libero.

Tanti grandi attaccanti di respiro internazionale protagonisti domani sul taraflex tricolore del PalaBarton. Sarà grande bagarre al servizio con i Block Devils che cercheranno di mettere pressione dai nove metri e che dovranno al tempo stesso limitare i colpi di Abdel-Aziz e degli altri battitori meneghini.

FARMACIA FONTIVEGGE SPONSOR DAY DI PERUGIA-MILANO

Sarà Farmacia Fontivegge, storica farmacia perugina sita in Piazza Vittorio Veneto 1 di fronte alla stazione, lo Sponsor Day domani al PalaBarton per Perugia-Milano.

PRECEDENTI

Otto i precedenti tra le due formazioni con otto vittorie di Perugia e zero successi di Milano. L’ultimo confronto diretto risale allo scorso 10 gennaio per il match di ritorno della Superlega 2017-2018 con vittoria di Perugia al PalaYamamay 1-3 (20-25, 25-23, 20-25, 22-25).

EX DELLA PARTITA

Tre gli ex in campo, tutti in maglia Perugia. Sono Alessandro Piccinelli (a Milano la passata stagione), Gianluca Galassi (a Milano dal 2016 al 2018) e Nicholas Hoag (a Milano nella stagione 2016-2017).

DIRETTA WEB SU SPORTUBE

Il match di domani tra Perugia e Milano sarà visibile in diretta web sui canali di Lega Volley Channel.

PROGRAMMAZIONE SU TEF CHANNEL

Tef Channel (canale 12 della piattaforma digitale), televisione ufficiale della Sir Safety Conad Perugia, sarà al PalaBarton domani pomeriggio con le proprie telecamere per il consueto post partita in onda dalle ore 22:30 circa sul canale 12 e sul canale 831 di Sky nel programma “Domenica Volley” con le interviste ai protagonisti e con la diretta da studio dove verranno affrontati i temi della giornata con collegamenti anche dagli altri campi. La replica del match andrà in onda lunedì alle ore 17:00 sul canale 12, alle ore 18 ed alle ore 20:15 sul canale 112 ed alle ore 23:30 sul canale 12.

PROBABILI FORMAZIONI:

SIR SAFETY CONAD PERUGIA: De Cecco-Atanasijevic, Podrascanin-Galassi, Leon-Lanza, Colaci libero. All. Bernardi.

REVIVRE AXOPOWER MILANO: Sbertoli-AbdelAziz, Piano-Kozamernik, Maar-Clevenot, Pesaresi libero. All. Giani.

Arbitri: Massimo Florian – Gianfranco Piperata