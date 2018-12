Assisi, al Teatro dei ragazzi c’è Michele Cafaggi in “Ouverture des saponettes”

ASSISI – Domenica 28 dicembre alle 17:30, il Piccolo Teatro degli Instabili ospiterà Michele Cafaggi in “Ouverture des saponettes”,il primo spettacolo della prima Stagione di Teatro Ragazziorganizzata dall’Associazione Culturale “Gli Instabili”in collaborazione con Birba, Associazione di promozione sociale, e Ateatroragazzie con il sostegno del Comune di Assisi e della Regione dell’Umbria.

Dalla fortunata esperienza di “Birba chi legge – Assisi fa storie”, Festival di narrazione per bambini e ragazzi ideato e organizzato da Birba, dal grande successo dei Laboratori di Teatro per bambini del Piccolo Teatro degli Instabili e dai tantissimi progetti curati da Ateatroragazzi, le tre Associazioni assisane hanno unito le forze per realizzare la prima Stagione di Teatro Ragazzi di Assisi.

In cartellone tre spettacoli coinvolgenti e intelligenti per bambini e famiglie con le migliori compagnie nazionali di teatro ragazzi, tre occasioni imperdibili alle quali è conveniente e soprattutto prezioso abbonarsi chiamando o scrivendo al Piccolo Teatro degli Instabili.

Inoltre due spettacoli saranno in replica come matinée per le Scuole del territorio.

In“Ouverture des saponettes”un eccentrico direttore d’orchestra ci porterà nel mondo fragile e rotondo delle bolle di sapone per un “concerto” dove l’imprevisto è sempre in agguato: da strani strumenti nascono bolle giganti, bolle rimbalzine, bolle da passeggio, grappoli di bolle, mentre i più fortunati potranno entrare in una bolla gigantesca!

Un racconto visuale senza parole che trae ispirazione dalle atmosfere circensi e del varietà, un magico spettacolo di clownerie, pantomima e musica che, nato per i più piccoli, finisce per incantare il pubblico di qualsiasi età.

Lo spettacolo attualmente conta più di 1000 repliche, è nato nel 2003 è stato rappresentato in teatri e festival nazionali e internazionali (Francia, Irlanda, Belgio, Svizzera, Grecia, Giappone, Cina, Corea del Sud), in scuole materne, musei della scienza, casinò, varietà e gran galà. Ha partecipato alle trasmissioni televisive “I soliti ignoti” su Rai 1 e “Circo Massimo Show” su Rai 3, “Mattina in famiglia”, ecc.

Michele Cafaggi– vincitore del Premio Nazionale Franco Enriquez 2016 – è attivo nel panorama teatrale dai primi anni ’90. E’ stato il primo artista in Italia a creare uno spettacolo intero dedicato alle Bolle di Sapone. Ha studiato tra Milano e Parigi recitazione, arti circensi, mimo, clownerie ed improvvisazione teatrale e ha esperienze nel teatro di ricerca e nel teatro di compagnia.

Dal 1993 si esibisce come artista di strada e di teatro in Italia ed in molti altri paesi del mondo passando con disinvoltura dalle grandi platee internazionali alle feste di paese, scuole, teatri, ospedali, case di riposo, carceri e ovunque ci sia l’occasione e il piacere di incontrarsi con il pubblico.

I prossimi spettacoli della Stagione di Teatro Ragazzi saranno :

13 gennaio ore 17:30 – “La Stanza dei giochi” con Sofia Ghiorsi/Lucia Oca e Francesco Schiavo (produzione Scena Madre – Gli Scarti).

9 febbraio ore 17:30 – “L’elefante smemorato e la papera ficcanaso” con Daria Paoletta e Raffaele Scarimboli.