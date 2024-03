Libertas RN, finisce in parità in casa dell’Osimo

Alla piscina Nannini di Firenze l’Incontro è tiratissimo tra Perugia e Osimo. La prima frazione si chiude 1-0. Il secondo tempo è un botta e risposta tra le due formazioni: la Libertas RN conquista un break portandosi sul 3-1, ma l’Osimo replica e si va all’intervallo lungo sul 3-2 per i casalinghi. A metà del terzo quarto c’è il primo sorpasso dei marchigiani, subito arginato dalla formazione di casa, che ripristina l’equilibrio e chiude sul 6-5. Il quarto tempo è teso e segnato da episodi decisivi. Il Perugia si vede annullare una rete valida, proprio quando a una manciata di minuti dal termine, poteva portarsi avanti di due lunghezze. Ne approfitta l’Osimo, che mette in rete il pareggio e il sorpasso. A soli 8 secondi dal fischio finale il Perugia sventa una sorte ormai quasi decisa, agguantando un pareggio che gli va un po’ stretto.

CAMPIONATO NAZ. DI SERIE “B” MASCHILE – GIRONE 2 – 9 MARZO 2024 – 11° GIORNATA

LIBERTAS RARI NANTES PERUGIA – OSIMO PIRATES 7-7 (1-0, 2-2, 3-3, 1-2)

Libertas Rari Nantes Perugia: Braconi, Chiucchiù, Arcangeli 1, Fagugli 2, Martorana, De Maldè, Vitale 1, Fiaschi, Ferrucci, Marzano, Dottori 3, Ceccarelli, Bartoccini, Montagnini. Tecnico: Arcangeli Massimo.

CAMPIONATO NAZ. DI SERIE “B” FEMMINILE – GIRONE 3 – 10 MARZO 2024 – 3° GIORNATA

LIBERTAS RARI NANTES PERUGIA – ETRURIA NUOTO 12-11 (4-4, 1-2, 4-3, 3-2)

Libertas Rari Nantes Perugia: Pieretti, Tosti, Piccioli 1, Chiucchiù 2, Del Furia, Desideri 1, Tarchi 1, Lazzarini, Romozzi 7, Consonni. Tecnico: Pierdomenico Donatella.

Incontro equilibratissimo per le rarigirl della società umbra contro le colleghe toscane. Si parte con un testa a testa tra le due compagini, che chiudono il primo tempo in perfetta parità. La seconda frazione ha lo stesso ritmo, ma dopo il cambio vasca l’Etruria prova ad allungare il passo, portandosi avanti di due lunghezze. Il Perugia stoppa subito le ambizioni della formazione ospite e ripristina l’equilibrio chiudendo sul 9-9. Nello sprint finale sono le casalinghe a dire la loro portandosi avanti di due. Al fischio finale il tabellone segna 12-11 per le ragazze di Pierdomenico, che possono festeggiare questa sudata vittoria.

CAMPIONATO NAZIONALE JUNIORES – GIRONE 3 – DOMENICA 10 MARZO – 8° GIORNATA

LIBERTAS RARI NANTES PERUGIA – VILLA YORK SC 10-9 (1-1, 3-4, 2-3, 4-1)

Libertas Rari Nantes Perugia: Bartoccini, Cesarini, Camilloni, Corradi 1, Bartocci 4, Dottori 2, Marzano 1, Boldrini, Ceccarelli 1, Montagnini 1, Pappone, Bevilacqua, Moretti. Tecnico: Andràs Gyongyosi.

Bellissima vittoria per i ragazzi di Gyongyosi, che dopo una partita ricca di colpi di scena, si mettono in tasca il bottino dei tre punti. L’incontro inizia in perfetto equilibrio e il primo quarto termina 1-1. Nella seconda frazione di gioco le due formazioni si rincorrono e si va al cambio vasca con un risultato temporaneo di 4-5 a favore dei laziali, che nel terzo e nel quarto tempo provano ripetutamente ad allungare le distanze, ma i perugini non mollano e rimangono con il fiato sul collo degli avversari. A due minuti e mezzo dalla fine la Libertas Rari Nantes trova il pareggio e subito dopo il vantaggio. Questa vittoria permette alla società umbra di lasciarsi alle spalle due squadre, posizionandosi in sesta posizione.

RISULTATI DEL FINE SETTIMANA: altre due vittorie per il settore giovanile

CATEGORIA ALLIEVI GIR. ECCELLENZA: Fermo N e P – Libertas RN Perugia 5-20

CATEGORIA ESORDIENTI REGIONALE: Osimo Pirates – Libertas RN Perugia 8-10