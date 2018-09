Pattinaggio a rotelle, successo straordinario per il Criterium Nazionale dedicato a Pietrini e Pioli

In 152 in rappresentanza di 19 società, provenienti da Emilia, Toscana, Marche, Abruzzo e Lazio, oltre alle umbre Euro Sport Club Terni, ASD Roller Team Centro Italia e Pattinamelia, hanno partecipato domenica al Criterium Nazionale pattinaggio a rotelle corsa su strada 1° Memorial “Mario Pietrini” e 4° Memorial “Daniele Pioli”, organizzato dall’associazione sportiva del presidente Carlo Danieli sotto l’egida della Federazione Italiana Sport Rotellistici e della Uisp al ciclopattinodromo “Renato Perona” di Terni. Festeggiatissimo l’atleta di casa Alessio Rossi, fresco vincitore del titolo italiano nella Maratona. Rossi si è aggiudicato il successo nella categoria Assoluti sia sui 100 metri sprint in corsia che nei 10 giri in linea precedendo nelle due occasioni Alessio Virili della Roller Team Centro Italia di Narni. In campo femminile l’accoppiata è riuscita a Chiara Perlini della Pattinatori Pontevecchio Bologna. Tra le Allieve il bis è toccato invece a Elisa Scassellati della Fortitudo Fabriano; mentre il suo compagno di squadra Alessandro Carnevali si è imposto nei 100 metri sprint davanti a Flavio Di Nardi (Roma 7) e nei 10 giri in linea su Leonardo Ruggieri (Pattinaggio Rieti). Nella categoria Ragazze successo di Anna Amantea (Roma 7) nei 100 metri sprint e di Aurora Di Rita (Speedy Wheels Latina) nei 5 giri in linea. Tra i maschi doppio successo per Edoardo Venturini dell’ASD Hockey Empoli. Tra i Cadetti a livello femminile Ludovica Venerucci della Speedy Wheels Latina ha vinto la medaglia d’oro nella gara sprint e nei 3 giri in linea. Doppio trofeo in campo maschile per Cristiano Navarra (Debby Roller Team Roma). Nella categoria Primavera femminile Rita De Gianni (Mens sana Siena) ha vinto nei 100 metri sprint, nei 2 giri in linea successo di Elisa Folli (Debby Roller Team Roma). Doppio successo tra i maschietti per Cristian Scassellati (Fortitudo Fabriano). Per i Piccoli Azzurri in campo femminile primo posto per GiuliaPorciani (Pattinatori Piombinesi) nella gara sprint, mentre nel giro di pista in linea a prevalere è stata Mireille Galassi (Mens Sana Siena). Nella Piccoli Azzurri maschile doppia vittoria per Matteo Ponziani della Roma 7 Pattinaggio. Infine nella categoria Master Over 40 maschile, gara 5 giri in linea, si è imposto Marco Bassitto della narnese Roller Team Centro Italia davanti a Andrea Oddi (Pattinaggio Rieti). Nella classifica per società al primo posto Roma 7 Pattinaggio con 358 punti davanti alla Roller Team Centro Italia Narni con 323, più staccate, nell’ordine Fortitudo Fabriano, Giovanile Aquilano e Mens Sana Siena. L’Euro Sport Club Terni, società organizzatrice, si è piazzata al 12° posto. Gli atleti sono stati premiati dal figlio di Mario Pietrini, Mauro, dalla mamma di Daniele Pioli, dal Delegato provinciale del CONI Stefano Lupi, dal Delegato provinciale della FISR Supino Cercarelli, dal vicepresidente regionale FISR Paolo Maggi e dal presidente provinciale Uisp Giuliano Todisco.

I risultati completi sono consultabili sul sito www.weloveskating.it