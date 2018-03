Perugia, Breda: “Abbiamo saputo soffrire. Spezia match particolare…”

Il Perugia, malgrado non abbia disputato tra le migliori partite di questo campionato, ha ottenuto la quarta vittoria di fila consolidando il posto in zona playoff. Roberto Breda è sollevato e soddisfatto dopo i numerosi pericolo corsi dalla sua squadra: “Secondo me abbiamo pagato anche la partita di martedì, giocate su un campo pesante. Il Foggia ha mosso molto bene palla e ci faceva stare molto bassi. Meglio nel secondo tempo, dove siamo riusciti a creare di più. Siamo stati bravi a soffire mantenendo in testa l’idea di poter far male. In più molti episodi ci sono stati a favore perchè loro hanno avuto più di una possiilità per segnare”. In particolare ecco cosa nella prima frazione non ha funzionato per il meglio: “Non mi piaceva la distanza tra i centrocampisti poi abbiamo cambiato qualcosa mandando gli attaccanti in verticale”. Con Stroppa era il primo confronto malgrado i due si conoscessero bene: “Abbiamo diviso la stanza a Genova. Lo scorso anno ha vinto un campionato e non era facile essendo costratto a farlo, poi anche oggi sta facendo un gran bel lavoro”. Bello il gesto di Di Carmine, che ha permesso a Diamanti di tirarlo e commemorare al meglio il suo ex compagno di nazionale Astori: “Mi è piaciuto molto. Alessandro ci teneva molto a far gol per Davide”. Cosa possono significare quattro vittorie di fila? “Dodici punti. Dobbiamo recuperare e prepararci bene per lo Spezia. È una partita particolare visto cosa è accaduto all’andata”.

Ottimo il ritorno da titolare al centro della difesa di Pablo Dellafiore: “Conoscevamo il valore dell’avversario e sapevamo che oggi ci sarebbe stato da soffrire, come del resto in ogni partita. Nel primo tempo abbiamo cercato di ripartire e abbiamo pensato che quel che contava fosse rimanere sullo zero a zero. Nella ripresa, andati in vantaggio, siamo riusciti a gestirla meglio”. Niente voli pindarici nonostante il piazzamento in zona playoff: “Mancano ancora sette punti alla salvezza, non guardiamo la classifica. Affrontavamo una squadra che era sotto di noi e siamo riusciti ad aumentare il vantaggio, cosa assai importante”. Come si vive questa alternanza nel reparto difensivo? “La viviamo bene. Finchè si vince e tutto può facile”. Il segreto della solidità difensiva? “Conta lavorare bene in settimana. Siamo stati bravi a sfruttare bene la sosta ed adattarci al nuovo modulo”. Prossimo avversario lo Spezia: “Vogliono anche loro pensare ai playoff. Li studieremo in settimana con i video. È importante pensare ad una partita per volta”.

Deluso e di poche parole l’allenatore ospite Giovanni Stroppa: “La partita è stata ben giocata, peccato per l’episodio del rigore a nostro favore. Quando si gioca bene e non si segna è difficile portare a casa il risultato. Mi è piaciuto come la squadra ha gestito la partita, potevamo essere più incisivi sotto porta. Gare come queste vanno portate a casa invece stiamo qui a commentare un due a zero che dà fastidio”.