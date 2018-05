Perugia, Nesta non parla alla vigilia di Empoli. Sono 22 i convocati

Bocche cucite alla vigilia di Empoli – Perugia. Non c’è stata la tradizionale conferenza stampa pre partita al termine della rifinitura di stamane, a cui hanno partecipato tutti tranne gli infortunati. E’ stato comunque reso noto l’elenco dei 22 convocati per la trasferta in terra toscana, ininfluente ai fini di classifica ma non sul piano psicologico. Il nuovo tecnico ha infatti detto in sede di presentazione che fare risultato pieno è fondamentale per creare quell’entusiasmo necessario al fine di affrontare al meglio i playoff.

Tutti presenti dunque, tranne gli infortunati Bandinelli, Dellafiore e Mustacchio (per i primi due la stagione è finita, mentre per il terzo è corsa contro il tempo per recuperare per gli spareggi promozione). Ci sono anche i giovani Achy e Ranocchia. Di seguito la lista completa:

PORTIERI: Leali, Nocchi, Santopadre.

DIFENSORI: Achy, Belmonte, Del Prete, Germoni, Gonzalez, Magnani, Pajac, Volta, Zanon.

CENTROCAMPISTI: Bianco, Colombatto, Gustafson, Kouan, Ranocchia.

ATTACCANTI: Buonaiuto, Cerri, Diamanti, Di Carmine, Terrani.