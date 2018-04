Scherma, ottime prove per la Grifo Perugia al Gran Premio Giovanissimi di Arezzo

Fine settimana in pedana per gli atleti della Scherma Grifo Perugia impegnati nella Gara Interregionale del Gran premio Giovanissimi Toscana-Umbria-Marche svoltosi ad Arezzo dal 7 all’8 aprile.

Tantissimi gli atleti impegnati in pedana per questo importante appuntamento a livello nazionale. Visto anche l’alto numero dei partecipanti alle singole gare, spicca il risultato di Andrea Buonincontri (3° posto) nella categoria Giovanissimi spada, a conferma degli ottimi risultati precedenti; positivo anche il 12esimo posto di Pietro Cambieri (nonostante una gara con la febbre) e i podii per Benedetta Sabatini e Irene Ricci Vitiani nella sciabola.

I risultati e le prestazioni dei giovanissimi atleti della Scherma Grifo Perugia sono molto positivi e fanno ben sperare per il prosieguo della stagione e per il futuro anche tra le ragazze/allieve di spada con Margherita Boniotti (20esima) e le quasi esordienti Stella Ristori (29esima) e Aurora Claudi (33esima).

Di seguito tutti i risultati della Scherma Grifo Perugia ad Arezzo:

SPADA

Maschietti: Pietro Cambieri (12), Fausto De Simone Fausto (21), Andrea Capra (22);

Bambine: Chiara Maiorca (11);

Giovanissimi: Andrea Buonincontri (3);

Giovanissime: Giorgia Oricchio Tenerini (11);

Ragazzi/Allievi: Lorenzo Bei (65), Diego Formica (72);

Ragazze/Allieve: Margherita Boniotti (20), Stella Ristori (29), Aurora Claudi (33), Benedetta Passeri (41), Francesca Ferlicca (50), Camilla Scassellati (53);

SCIABOLA

Maschietti: Modesto Galdi (11), Giovanni Lumediluna (16);

Bambine: Benedetta Sabatini (5);

Ragazzi/allievi: Giulio Veltrini (14);

Ragazze/Allieve: Irene Ricci Vitiani (6).