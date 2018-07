Serie B1, il monito di coach Gobbini: “San Giustino dovrà lavorare molto”

L’avvio di campionato è in salita, almeno sulla carta. Il San Giustino Volley è stato inserito nel girone C, con squadre prevalentemente toscane. L’avversario dell’esordio sarà Capannori, cosa che conferma in un certo senso la tradizione degli ultimi quattro anni, quando il primo turno aveva riservato nell’ordine Firenze, Montespertoli e Pontedera. Anche in questo caso una neopromossa, che farà visita alle tifernate nel turno di apertura. Toscana sarà anche la rivale che le attende in trasferta, vale a dire Castelfranco di Sotto, mentre alla terza, per completare il trittico, arriverà Empoli.

I derby regionali sono previsti a Perugia alla quinta giornata, e in casa nell’ultimo turno d’andata contro Trevi. Il periodo di svolgimento e le soste restano invariati, campionato fermo il 22 e il 29 dicembre per le festività natalizie, il 26 gennaio al termine della fase di andata e il 20 aprile in occasione della Pasqua. Epilogo il 4 maggio e ultime due giornate con inizio delle partite in contemporanea.

Nonostante il calendario non sia ancora definitivo, anche se presto lo diventerà, il coach Marco Gobbini predica calma e lavoro: “Inizieremo a Capannori dove c’è una squadra che è matricola soltanto di nome, perché le sue giocatrici sono note, vedi le schiacciatrici Chiara Puccini e Valentina Maltagliati tanto per citarne due. Ma il problema non è tanto il calendario e l’ordine cronologico delle nostre partite, quanto il fatto che questo girone sia divenuto più difficile a livello tecnico perché molte squadre si sono rafforzate. Su tutte Altino, che già in maggio aveva eliminato Macerata dai play-off, facendo sudare poi Sassuolo, la formazione abruzzese è ancora più organizzata dell’anno passato, poi metto la stessa Macerata e anche Montale Rangone, più ostica non soltanto perché c’è Aguero. Non dimenticando Castelfranco, Cesena e Trevi. Oggi come oggi, ci sono quattro o cinque formazioni decisamente sopra la media e questo ci imporrà un duro lavoro atletico e tattico per poter combattere ad armi pari”.