Sport, a Paciano si riparte dal tennis

Paciano – Lo sport a Paciano riparte dal tennis. Con l’open day “contingentato” di sabato 1° maggio, l’Asd Paciano di fatto inaugura la sua nuova stagione. “Il tennis può e deve ripartire – sono le parole del presidente della società Guido Guerrini -: lo dobbiamo soprattutto ai nostri bambini e ragazzi che più di tutti hanno dovuto rinunciare allo svago e hanno sofferto in questi mesi incerti. Vogliamo riaprire e tornare a giocare, organizzare corsi e tornei per divertirci insieme all’aria aperta”.

Sabato 1° giugno a partire dalle ore 10, presso l’area sportiva comunale di Paciano, sarà dunque possibile avvicinarsi a questa disciplina con prove gratuite e ricevere informazioni sui programmi estivi e autunnali. Un’intera giornata per promuovere le attività che da questa stagione saranno messe in campo.

Per la prossima estate vi è l’intenzione di proporre, oltre al tennis, altre attività per i soci, come il classico ping pong, il biliardino, beach volley, beach tennis e badminton.

Per non creare assembramenti occorre prenotare le prove, contattando i seguenti numeri: 333.9726098, oppure 333.4467308, 328.4693431 (custode). Domenica 2 maggio dalle 14 sarà invece possibile prenotare gratuitamente il campo.

Intanto la società che gestisce l’impianto si sta adoperando per accogliere al meglio gli ospiti, con interventi di abbellimento dell’area verde attraverso arredi di qualità e una club house.

L’impianto di Paciano, realizzato circa due anni fa, consta di un nuovo campo da tennis, con illuminazione a led, immerso in un’area verde di straordinaria bellezza, dove oltre ad esperienze di gioco, si possono vivere momenti di relax.