Trofeo Borghi in Moto 2022, vince Emanuele Santopietro insieme a Valentina @Motoindue

E’ un ternano il vincitore del Trofeo Borghi in Moto 2022, Emanuele Santopietro insieme a Valentina @Motoindue, ieri, nella splendida cornice dell’Autodromo Marco Simoncelli di Misano Adriatico, ha ricevuto il prestigioso Trofeo e la moto messa in palio. Presenti Fiorello Primi Presidente Nazionale dei Borghi più Belli d’Italia, il Coordinatore Borghi Abruzzo e Molise, il Sindaco di Caramanico Terme e Roberto Parodi Ambassador e partecipante WonderItaly 2023.

Emanuele ha grandi progetti per il futuro come motoviaggiatore e certamente continuerà a far conoscere Terni nel mondo in sella alla sua moto.