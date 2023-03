Elezioni, De Luca (M5S): ” Pronti a fare in Umbria un’alleanza progressista”

“Il Movimento 5 stelle non si è mai sottratto al confronto ed oggi più che mai abbiamo il dovere di offrire agli umbri una concreta speranza di cambiamento. Le nostre proposte a Corciano, Terni e Umbertide sono pronte, definite e delineate dagli ultimi cinque anni nella costruzione di un Polo alternativo alla destra, mettendoci a disposizione di tutti coloro che hanno condiviso tale obiettivo”. E’ quanto sottolinea Thomas De Luca, coordinatore regionale Movimento 5 Stelle Umbria. ” C’è chi non riesce a rendersi conto – prosegue De Luca – che per la maggioranza degli umbri curarsi oggi è un privilegio, costruire una famiglia un salto nel vuoto, immaginare un futuro migliore dei propri genitori una utopia realizzabile solo emigrando altrove. Nel corso di questi anni abbiamo sostenuto un percorso di dialogo coerente e trasparente con le forze politiche alternative alla destra di governo. Un percorso che in alcuni comuni è diventato un modello di buona amministrazione. In questa tornata elettorale abbiamo dovuto però registrare una brusca frenata caratterizzata da veti e diktat”.

“Chi oggi mostra come ineluttabile l’idea che l’unico scenario possibile sia quello dell’Umbria peggiore, dovrebbe avere il coraggio di farsi da parte e lasciare il passo a chi crede che valga la pena di lottare”, prosegue il coordinatore regionale del M5S. “Noi riteniamo – afferma ancora De Luca – che l’unica proposta politica vincente sia una proposta fatta di persone credibili che la interpretano coerentemente attraverso i fatti, all’interno di un perimetro valoriale e metodi condivisi sull’intero territorio regionale. Il minimo comune denominatore che, nel rispetto delle diversità, delinei un’identità unitaria. Per questo – conclude De Luca – ci siamo fatti promotori di una proposta di contratto per l’Alleanza progressista per l’Umbria. Riteniamo le aperture registrate in queste ore e la manifestata disponibilità ad un confronto di livello nazionale, un segnale serio, importante e di assoluta rilevanza politica.Se da Corciano, Umbertide e Terni bisogna partire allora bisogna farlo subito considerando questa settimana come il termine ultimo improcrastinabile per l’individuazione di una sintesi politica”.