Olivia Sbordoni vince il 57° Meeting nazionale Giorgio Bravin categoria Allievi e Cadetti. Il prestigioso e storico appuntamento di atletica giovanile, dove nel corso degli anni sono passati tanti futuri campioni, organizzato dall’Asi Atletica Roma e dal comitato provinciale Asi si è svolto al Centro Sportivo Esercito alla Cecchignola. La nuova location ha accolto oltre 500 atleti provenienti in particolare dal Lazio ma anche dalle regioni giovanili.

Nell’accogliente e funzionale tempio dell’atletica, lo stadio dell’Esercito all’interno del Centro Sportivo Olimpico alla Cecchignola è stato preso d’assalto dal pubblico mentre in pista la manifestazione più longeva d’Italia a livello Cadetti e Allievi non ha deluso le attese. I risultati, ed i talenti visti su piste e pedane, hanno strappato applausi e dato indicazioni importanti sul futuro dei protagonisti. Le gare sono state di grande valore tecnico ed alcune prestazioni sono state di notevole pregio in entrambe le categorie.

Nel giavellotto 400 grammi Cadette il miglior accredito era proprio quello di Olivia Sbordoni che si aggiudica la gara con la misura di 33.50. Migliorano il loro record personale Antonio Valenti e Simone Antonini Cencicchio. Valenti con la misura di 44.77 che gli regala il quinto posto nel giavellotto 600 grammi Cadetti, Antonini Cencicchio con il 32.82 che gli vale il decimo posto. Per Francesco Lepri seconda miglior prestazione nel salto in lungo con un 5.46 che vale il decimo posto. Tre tentativi nulli nel salto in alto per Anna Bordoni.

CHALLENGE ASSOLUTI, PRIMATO STAGIONALE PER GUERRINI – Impegnata in pista a Brescia invece Gloria Guerrini al Challenge assoluto di qualifica per gli italiani: nella gara degli 800 metri Donne, Gloria è terza nella serie e 14esima in classifica generale con il tempo di 2:10.61 che rappresenta il suo primato stagionale.