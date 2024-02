Terni, abitazione a fuoco in zona Villa Palma: sul posto i vigili del fuoco

Sono dovuti intervenire i vigili del fuoco oggi pomeriggio in via dei Colli, a Terni, zona di Villa Palma. Un incendio, scoppiato in un’abitazione, ha costretto i soccorritori a evacuare anche alcune villette contigue. Le fiamme sarebbero partite, secondo le prime informazioni, dal garage dell’abitazione dove le fiamme hanno interessato alcuni sacchi di pellet. Il fumo subito dopo è salito nell’abitazione. Per fortuna, in quel momento, i proprietari non erano in casa. Nessuno, quindi, è stato coinvolto dalle fiamme.