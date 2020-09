Virus in Regione, più di 100 tamponi eseguiti dopo il caso Melasecche. Contattati il Ministro De Micheli e vertici ferrovie.

Dopo i casi positivi accertati in Regione è scattata immediatamente l’indagine epidemiologica. L’assessore Enrico Melasecche da casa fa sapere che sta bene e continuerà a lavorare, dopo aver scoperto di essere positivo al Coronavirus insieme a due suoi collaboratori. Anche il direttore regionale della Protezione Civile Stefano Nodessi Proietti, attraverso il suo profili facebook, fa sapere agli amici di essere positivo al Covid ” ma non mollo e continuo a lavorare da casa”. L’unica certezza è che fino a lunedì prossimo , compreso , la sede dell’Assemblea Legislativa dell’Umbria resterà chiusa, così come Palazzo Donini e la sede distaccata di piazza Partigiani. Del resto , fatta eccezione di Palazzo Donini , negli altri due palazzi ci sono stati numerosissimi contatti con i due positivi. A Palazzo Cesaroni martedì scorso , due giorni fa , c’è stato addirittura il Consiglio Regionale, al quale ha partecipato regolarmente l’Assessore Melasecche mentre negli uffici di piazza Partigiani lavora proprio Stefano Nodessi. E’ lunga la catena dei contatti che i due hanno avuto in questi giorni, per questo sarebbero più di 100 i tamponi che saranno eseguiti e in parte già effettuati. La stessa Presidente Donatella Tesei è stata sottoposta al test, il risultato sarebbe stato incoraggiante: negativo. Stessa sorte tocca a tutti i Consiglieri Regionali, ad alcuni dipendenti (quelli che sono venuti a contatto con i due) e a qualche amministratore locale. Infatti il direttore Nodessi lunedì scorso aveva partecipato a un sopralluogo al Trasimeno in alcune aziende del posto. Con lui c’era la Tesei, il consigliere regionale Stefano Rondini e il Sindaco di Passignano Sandro Pasquali. Quest’ultimo, infatti, con un post su facebook di eiri sera , ha fatto sapere di aver effettuato un tampone e un altro lo farà domani. Per ora è in isolamento volontario. Ma come si diceva i contatti da ricostruire sono tantissimi.L’ assessore Melasecche, invece, mercoledì della scorsa settimana ha partecipato ad un incontro con il Ministro dei Trasporti Paola De Micheli, l’amministratore di Rfi Maurizio Gentile e l’ex Presidente della Regione Marche Luca Ceriscioli. Tutti – compresa la Ministra De Micheli – sono stati contattati e verranno sottoposti a tampone.