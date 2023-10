Club Velico Castiglionese: cinquant’anni di ricordi, cinquant’anni di futuro

Un bellissimo pomeriggio di festa quello di sabato 7 ottobre al Club Velico Castiglionese. Si celebravano cinquant’anni di vela del sodalizio, nato nel luglio del 1973, e tutti i successi che ne hanno punteggiato la lunga vita. Il prato del Club, nella sede in Via Divisione Brigata Garibaldi, era gremito da soci, amici, ospiti e autorità, che tutti insieme hanno festeggiato questo traguardo di grande rilievo, come è stato messo in evidenza dagli interventi di Massimo Sepiacci, presidente del CV Castiglionese; Matteo Burico, sindaco di Castiglione del Lago; Domenico Ignozza, presidente CONI Umbria; Andrea Leonardi, presidente della Seconda Zona FIV (Toscana-Umbria-La Spezia); Mario Gambelunghe, primo presidente nel 1973 e socio fondatore; Francesco De Regis, presidente emerito; Giuseppe Augusto Angeloni, vice presidente del Club e curatore della pubblicazione del cinquantenario; Simona Meloni, consigliere regionale dell’Umbria.,

Cinquant’anni sono mezzo secolo di vita e testimoniano impegno, continuità, passione e il sostegno di una comunità che evidentemente sa coglierne appieno il valore.

Il CV Castiglionese lo considera per questo un avvenimento importante per Castiglione del Lago fors’anche per l’Umbria.Le ragazze ed i ragazzi della Squadra Agonistica, e tutti i velisti di ogni età, anche per i loro risultati sportivi, sono ottimi ambasciatori in giro per l’Italia e per l’Europa.

Il clima è di disponibilità e di amicizia, che assieme a quelli sportivi sono i valori più importanti del Club.

Per festeggiare l’anniversario, il CV Castiglionese ha prodotto una pubblicazione nella quale sono sintetizzaticinquant’anni di vita associativa.Senza velleità storicistiche, sono stati raccolti ricordi, aneddoti, foto, nomi, che ripercorrono la vita passata, proiettando il Club verso ulteriori traguardi futuri, cercando di dare valore ai contributi dei soci che in mezzo secolo hanno permesso più di altri, al Club di crescere e di consolidarsi, con un sincero ringraziamento ai tanti che hanno concorso al successo di ogni iniziativa.