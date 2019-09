Al GeckoFest una mostra, un progetto e un workshop per rigenerare i borghi in modo smart

MARSCIANO – E se i borghi rigenerati dell’Umbria diventassero luoghi iperconnessi dove vivere e attrarre chi lavora in remoto e in ambiente digitale? Luoghi di cultura, di pensiero e anche di business a distanza.

Apre al GeckoFest, in programma a Spina, in provincia di Perugia, oggi e domani, “La Città Temporanea”, la mostra di progetti avanzati e idee di rigenerazione per andare oltre la ricostruzione e ridare vita e prospettiva a borghi e aree interne. Trenta pannelli per condividere e partecipare una visione di ripartenza.

Attenzione particolare alla Valnerina, grazie al gemellaggio con Norcia, e ad un progetto che porterà ingegneri, architetti e progettisti a Campi di Norcia, comunità che è riuscita a resistere in gran parte grazie all’esistenza di un luogo fisico e connesso.

La mostra raccoglie i progetti del Lab Smart City Design di Foligno, diretto dal professor Paolo Verducci del dipartimento di Ingegneria dell’Università degli Studi di Perugia, sulle strutture temporanee per Norcia e Castelluccio di Norcia; le esperienze didattiche sviluppate nei corsi di Progettazione e Restauro Urbano dell’Università “Gabriele D’Annunzio” di Chieti-Pescara e nei corsi di Urbanistica dell’Università Politecnica delle Marche.

Ad arricchire la mostra, sabato 14 settembre alle ore 10, il workshop “Rigenerazione dei borghi colpiti dal sisma”, valido per i crediti formativi di architetti, geometri e giornalisti. L’obiettivo è la condivisione con un approccio multidisciplinare di esperienze, studi, case history e progetti, sulle questioni legate alla rigenerazione urbana e al rilancio economico e identitario dei borghi e dei centri minori. Un traguardo che passa attraverso nuove iniziative d’impresa orientate all’innovazione e all’eccellenza, l’ideazione e il sostegno di attività culturali legate al patrimonio artistico e antropologico del luogo, all’interno di nuovi circuiti turistici attenti alla salvaguardia e alla valorizzazione del paesaggio e delle risorse naturali. Nel corso dell’iniziativa si parlerà anche della comunicazione oltre l’emergenza.

Tra gli interventi in programma quelli di Alfiero Moretti, direttore generale della Regione Umbria; Andrea Pilati, vice sindaco di Marsciano; Nicola Alemanno, sindaco di Norcia; Maria Luisa Guerrini, presidente dell’Ordine degli Architetti di Perugia; Roberto Conticelli, presidente dell’Ordine dei Giornalisti dell’Umbria; Enzo Tonzani, presidente del Collegio dei Geometri di Perugia; Paolo Verducci, professore associato in Progettazione Architettonica al dipartimento di Ingegneria dell’Università degli Studi di Perugia; Matteo Di Venosa, professore associato in Urbanistica al dipartimento di Architettura dell’Università “Gabriele D’Annunzio” di Chieti-Pescara; Diego Zurli, ex dirigente della Regione Umbria; Stefano Pallotta, presidente dell’Associazione nazionale dei costruttori edili dell’Umbria; Alessandro Bruni, presidente dell’Istituto nazionale di urbanistica dell’Umbria; Loris Nadotti, professore ordinario di Economia degli intermediari finanziari al Dipartimento di Economia dell’Università degli Studi di Perugia, e l’architetto Paolo Moressoni.

L’evento e la mostra si terranno nell’area conferenze della Cantina Monte Vibiano di Mercatello nel comune di Marsciano in provincia di Perugia.

GeckoFest è un evento ideato e organizzato da “Spin-A Enhancing People”, Associazione culturale senza fini di lucro nata a Spina, che attraverso il Festival vuole sostenere la conoscenza e la valorizzazione di un territorio dalla straordinaria ricchezza naturalistica e culturale.

GeckoFest è patrocinato da: Commissione Europea, Regione Umbria, Comune di Marsciano, Comune di Norcia, Confindustria Umbria, Università degli Studi di Perugia, PEFC. GeckoFest aderisce alla Filiera Solidale PEFC Vaia 2018, www.filierasolidalepefc.it