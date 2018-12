Capodanno con bagno a Castiglione del lago

CASTIGLIONE DEL LAGO – Saranno giorni divertenti a Castiglione del Lago quelli fra la fine del 2018 e l’inizio del 2019. Castiglione Borgo Incantato, grande kermesse all’insegna delle storie, delle fiabe e della narrazione, è anche giochi, tanta musica, spettacoli e happening originali e un po’ pazzi.

Domani, domenica 30 dicembre, un pomeriggio veramente ricco. Dalle ore 14.30 in Piazza Mazzini la Grande Tombola con Ruota della Fortuna a cura delle associazioni “Quelli del 65″ e “TrasimenoTeatro”. Tanti giochi popolari e divertenti con la collaborazione dei commercianti ed esercenti di Castiglione del Lago che hanno messo in palio prodotti tipici, cene, colazioni e servizi vari ai vincitori di ambi, terni, quaterne, cinquine e, infine, tombola con un TV LED 40 pollici: dopo la tombola le stesse cartelle saranno estratte per assegnare un week end per tre persone a Mirabilandia e altri 4 bellissimi premi. Prima e dopo la tradizionale Ruota della Fortuna con tanti prodotti tipici in palio e il nuovo Gioco del Prosciutto.

Sempre domani alle 17:30 la Sala del Teatro di Palazzo della Corgna ospiterà il concerto del gruppo corale “Commedia Harmonica” con brani sul mondo delle favole. Commedia Harmonica di Assisi è un insieme vocale nato con l’obiet­tivo di diffondere l’amore per la musica corale, presentata in una dimensione non rigidamente concertistica bensì con una proposta che, con un’elaborazione spet­tacolare nuova e coinvolgente, avvicina la musica alla poesia, alla letteratura, al teatro ed alla danza. Ha spesso collaborato negli ultimi anni con altri gruppi ed associazioni alla produzione di spettacoli ed eventi scenici, ed anche nei “normali” concerti si avvale spesso di aspetti teatrali, che fungono da filo conduttore alla esecuzione corale. Alle 21, ancora a nella Sala del Teatro il concerto di “Roberta Vaudo & The Blue Whistles” con repertorio un divertente repertorio di swing, rhythm&blues anni ’50 e boogie woogie.

Lunedì 31 dicembre alle 17:30 a Palazzo della Corgna “Aperitivo col Duca” a cura di Confraternita San Domenico in collaborazione con Lagodarte e Amministrazione comunale di Castiglione del Lago. La sera dalle 23:30 fino a notte fonda in Piazza Mazzini un grande Concerto di Capodanno con i “Parigi Dabar”, un “live music party” a cura di Confcommercio Trasimeno, dei commercianti del capoluogo e del Comune di Castiglione del Lago.

Il programma del 1° gennaio si apre con la novità “pazza” del “Capodanno con Mister Ok” al pontile dei traghetti del Lido Comunale, presso il ristorante La Pigra Tinca. L’associazione “Quelli del 65″ ha creato questo che si candida a diventare un appuntamento fisso per gli inizi dell’anno a Castiglione del Lago. L’idea è quella di portare il primo bagno augurale anche al Trasimeno con un gruppo di ragazzi e di ragazze del 65 che si tufferanno dal pontile con i costumi storici dei bagnanti dell’inizio dello scorso secolo. Dalle 9 colazione di Capodanno a buffet preparata da Aurora Group che gestisce, tra le varie strutture, anche La Pigra Tinca: dolci fatti in casa, salumi, formaggi, marmellate, cioccolata calda, yogurt, frutta fresca, succhi e caffetteria varia. Alle 11 circa il tuffo e il bagno di “Quelli del 65″. Nel pomeriggio di Capodanno alle 16, nelle vie e piazze del Centro Storico “Alla ricerca… nel Borgo Incantato” una caccia al tesoro a premi per ragazzi delle scuole medie: punto di partenza a Palazzo della Corgna, antisala Consiglio comunale, con prenotazione consigliata al numero 075 951099 entro il giorno prima dell’ evento. Alle 17:30, Palazzo della Corgna Sala del Teatro concerto gospel con i “Cantori Umbri”.

Domenica 30 e il giorno di Capodanno dalle ore 15 nelle vie e piazze del Centro Storico “Artisti di strada in musica” con le street band “Dixie Jazz Band” e “Archimossi”, insieme al “Duo Chorobodò”.