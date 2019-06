Città di Castello, la tifernate Michela Giambi tra i migliori 500 giovani pallavolisti italiani che disputeranno il 36esimo trofeo delle regioni

CITTA’ DI CASTELLo – Ci sarà anche una tifernate tra i migliori 500 pallavolisti italiani che parteciperanno alle Kinderiadi, il Trofeo delle Regioni in programma da domani al 28 giugno a Lignano Sabbiadoro, in Friuli Venezia Giulia. Michela Giambi, giocatrice della Star Volley di Città di Castello, è stata convocata nella selezione femminile under 15 dell’Umbria che parteciperà alla 36esima edizione di quella che è considerata la più importante manifestazione giovanile nazionale di pallavolo. A guidare la rappresentativa regionale sarà il tecnico Roberto Scaccia, coadiuvato da Simone Volpi e dal dirigente responsabile Giorgio Anastasi. Nella selezione delle migliori 12 giocatrici umbre nate dal 2004 in avanti, con i suoi 14 anni Michela sarà tra le più giovani e sarà anche l’unica altotiberina. “Michela merita le congratulazioni e l’incoraggiamento di tutta la città, perché con serietà e impegno al servizio del talento ha saputo conquistare una bellissima opportunità, che ci inorgoglisce e che sottolinea il valore del movimento pallavolistico tifernate”, afferma l’assessore allo Sport Massimo Massetti, nell’evidenziare come “al Trofeo delle Regioni partecipano sotto gli occhi dei tecnici delle selezioni azzurre giovanili gli atleti candidati a vestire un domani la maglia della nazionale”. “Quanto basta – puntualizza Massetti – per spingere tutti noi a tifare con affetto per Michela e seguire con particolare partecipazione un percorso sportivo che speriamo possa darle le migliori soddisfazioni”. Scelta dai tecnici regionali dopo una dura selezione, Michela ha ottenuto la convocazione grazie alle proprie qualità, ma anche facendo tesoro degli insegnamenti dell’allenatore della Star Volley Elvio D’Agostino, che insieme al presidente Gabriele Mariotti l’ha seguita da vicino nel suo percorso di crescita sportiva. Il Trofeo delle Regioni, supportato dal 2003 da Kinder + Sport Joy of Moving, il progetto di responsabilità sociale del Gruppo Ferrero, vedrà in campo 42 rappresentative maschili e femminili provenienti da tutta la Penisola. A disputarsi la vittoria finale saranno le selezioni under 16 maschili (per i nati dopo il 2003) e under 15 femminili (per le nate dopo il 2004), che si sfideranno sui nove campi di gioco di Lignano Sabbiadoro, Latisana e Rivignano.