Cittadella giudiziaria a Perugia, la soddisfazione delle istituzioni

PERUGIA – Pioggia di reazioni positive alla firma del Protocollo per la Cittadella Giudiziaria. “Con la firma del protocollo per la Cittadella Giudiziaria di Perugia – dice l’onorevole Walter Verini – si avvia un percorso fondamentale per la rigenerazione urbana di una parte importante del centro storico di Perugia, oltreché una più funzionale riorganizzazione del complesso degli uffici giudiziari del capoluogo, attesa da tempo, che potrà portare effetti positivi sia agli operatori del settore, sia ai cittadini. Si tratta di un traguardo importante conseguito grazie al proficuo rapporto di collaborazione intercorso in questi ultimi anni tra Comune, Regione, Agenzia del Demanio e i Ministeri della Giustizia e dei Beni Culturali, con il contributo di magistratura e avvocatura, grazie al quale si avvia un iter volto a verificare la fattibilità di un progetto lanciato oltre vent’anni fa. Sono certo che, con lo stesso spirito, le istituzioni coinvolte, condurranno al meglio questa ulteriore fase tesa all’individuazione delle migliori soluzioni tecniche ed economiche finalizzate alla realizzazione dell’opera. Un’opera strategica per la città di Perugia e per il funzionamento degli Uffici Giudiziari”.

“Il Protocollo d’intesa che il Ministro della Giustizia Andrea Orlando ha siglato oggi con i rappresentanti di Ministero dei Beni e delle attività culturali e del turismo, Regione Umbria, Comune di Perugia e Agenzia del Demanio per la rifunzionalizzazione degli ex carceri maschile e femminile nei pressi della Chiesa di Santo Spirito, che porterà nel giro di qualche anno alla realizzazione della Cittadella giudiziaria, rappresenta un primo passo verso un obiettivo importante per la città e l’intero mondo giudiziario del capoluogo”. Così il consigliere regionale del Partito Democratico Giacomo Leonelli che, ricordando di aver presentato un’interrogazione in tal senso alla Giunta regionale già nell’ottobre 2016, prosegue: “E’ positivo che la Giunta abbia deciso di accompagnare questo percorso, che prevede ora la costituzione di un Tavolo Tecnico, con il compito di individuare le soluzioni tecnico-economiche e i percorsi amministrativi adeguati al raggiungimento di questo risultato. Si tratta infatti dell’ennesimo segnale di attenzione verso la città di Perugia, con investimenti importanti che insistono sull’area urbana e su una porzione importante di centro storico”.