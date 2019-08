Coop up Perugia, formazione e lavoro per i giovani imprenditori

PERUGIA – Formazione e supporto per incoraggiare l’avvio di nuove imprese e favorire lo sviluppo economico del territorio: Confcooperative Umbria, insieme a Binario5 e in collaborazione con Gepafin lanciano “Coop Up Perugia”, un percorso di formazione, networking e incubazione per persone e gruppicon progetti imprenditoriali. L’obiettivo è di promuovere ed avvicinare all’economia cooperativa giovani e neo-imprenditori e accompagnare così la nascita e lo sviluppo di nuove cooperative e imprese sociali, oltre che di facilitare la creazione di contatti tra nuove idee imprenditoriali e imprese già attive. La call si rivolge ad aspiranti imprenditori che vogliono far crescere la loro idea di impresa e a realtà cooperative costituite da non più di 24 mesi e con sede operativa in Umbria.

Ogni ambito di intervento è ammesso, con particolare interesse ad alcuni settori. Tra questi hi-tech e digital, servizi innovativi per il turismo e la valorizzazione del patrimonio culturale, innovazione in agricoltura e servizi connessi, tutela del suolo, mobilità sostenibile, biodiversità e lavoro in ambito green, servizi innovativi per l’inclusione sociale, welfare territoriale socio-sanitario.

Il bando è aperto a realtà già costituite che hanno in progetto di avviare un nuovo ramo di impresa o entrare in un nuovo mercato, a gruppi di aspiranti imprenditori, a singoli o team informali con passioni ed esperienze che vorrebbero far crescere. Ciò che conta è la qualità delle idee o delle esperienze che si hanno e la volontà di mettersi in gioco.

INCONTRI TEMATICI

“Coop Up Perugia” prevede, nella sua fase iniziale, una serie di incontri tematici. Si tratta in particolare di otto incontri di formazione intensiva e gratuita per conoscere ed applicare gli strumenti di design dei servizi e business modeling necessari per consolidare e validare il proprio modello di impresa. Gli incontri si terranno nel contesto degli spazi di coworking messi a disposizione da Binario5 e saranno dedicati ai seguenti temi:

Valori distintivi del modello cooperativo

Business model canvas

Business plan

Lean approach

Analisi di mercato

Web marketing

Public speaking

Valutazione di impatto

Rapporto con gli investitori

LABORATORI

Ai primi incontri di formazione di base seguirà successivamente una fase di maggiore specializzazione finalizzata a far emergere in modo concreto gli strumenti per la realizzazione e crescita delle idee presentate e valutate positivamente. I laboratori previsti sono due: Binario5Sofà e Binario5Breakfast. Per quanto riguarda BInario5Sofà, otto serate aperte saranno dedicate a continuare ad approfondire i contenuti del percorso di formazione in modo dinamico ed informale. Binario5Breakfast prevede invece quattro incontri informali con imprenditori e cooperatori del territorio, per confrontarsi con chi sta realizzando la propria esperienza imprenditoriale.

LANCIO DELL’IMPRESA

Al termine di questo percorso di formazione e accompagnamento, le cinque migliori idee di impresa verranno selezionate per accedere a diversi servizi finalizzati a lanciare efficacemente la nuova attività. Si inizierà quindi con Binario5Factory: un percorso personalizzato di incubazione, con il supporto di mentor altamente qualificati, per accompagnare il gruppo alla definizione del business plan, dal concept dell’idea al lancio sul mercato. Il successivo e ultimo step sarà poi Binario5Finance. Anche sotto l’aspetto finanziario il progetto Coop Up Perugia prevede infatti un significativo intervento di supporto che si strutturerà in particolare in quattro passaggi:

quattro mesi di accelerazione residenziale full-time presso Binario5, con disponibilità gratuita di una postazione ope-space e di tutti i servizi connessi

presso Binario5, con disponibilità gratuita di una postazione ope-space e di tutti i servizi connessi Strumenti finanziari di equity, quasi-equity e garanzia , con il supporto di Gepafin, previa verifica e fattibilità del progetto d’impresa

, con il supporto di Gepafin, previa verifica e fattibilità del progetto d’impresa Team dedicato di accelerazione : esperti di progettazione, business planning, investment readiness, social impact assessment

: esperti di progettazione, business planning, investment readiness, social impact assessment Networking: accesso al network di impact investor, mentor e rete di imprese di Binario5 e Confcooperative Umbria

COME SI ACCEDE AL BANDO

Per fare domanda di ammissione si deve inviare una descrizione della propria idea di impresa o dell’esperienza che si ha alle spalle, seguendo il format scaricabile dal sito www.binario5.it. La call scade il prossimo 1 settembre: il percorso inizierà a settembre e si concluderà a dicembre 2019.