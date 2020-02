L’ultimo bollettino ufficiale della protezione civile, emesso oggi 29 febbraio 2020 , aggiorna la situazione coronavirus in Italia. Sono guarite 45 persone, 21 sono le vittime e 821 i positivi. Da lunedì riaprono le scuole in Friuli Venezia Giulia ma resteranno chiuse in Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna per un’altra settimana.