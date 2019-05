Gianluca Tassi alla finale del progetto Sit2Play

SANTA MARIA DEGLI ANGELI – L’Umbria, rappresentata dall’ISS Cavour Marconi Pascal, si è classificata terza al progetto “Sit2Play – Inclusive Sitting Volley: uno strumento per cambiare la percezione della disabilità” (cofinanziato dal programma Erasmus+). Era rivolto alle scuole superiori di Lazio, Umbria, Abruzzo, Emilia Romagna e Molise ha regalato una due giorni caratterizzata da un clima di grande sportività e divertimento completamente votato al concetto dell’inclusione sociale attraverso il sitting volley.

Alla finale, in programma questa mattina al PalaSir di Santa Maria degli Angeli, ha preso parte anche Gianluca Tassi, presidente del Cip Umbria. “Sono contento – ha detto – che l’Umbria abbia ospitato una manifestazione di questo spessore che ha l’obiettivo primario di far capire ai nostri giovani, in maniera concreta, cosa significa parlare di inclusione sociale. In questo caso il termine è stato associato al sitting Volley, disciplina sportiva nata da poco ma che ha già un grande potenziale, come dimostrato anche in questi due giorni”.

Sei sono state le selezioni scolastiche – composte da disabili, normodotati, ragazze e ragazzi tra i 14 e i 18 anni – che hanno gareggiato sotto lo sguardo attento del testimonial Andrea “Lucky” Lucchetta, icona del volley italiano e uomo immagine della Fipav impegnata negli ultimi anni nella promozione su tutto il territorio nazionale della pallavolo paralimpica.

Tra le altre autorità presenti c’erano anche il presidente del Comitato Territoriale della Fipav Perugia, Luigi Tardioli, il vice presidente del Coni Umbria, Aurelio Forcignarò, il Ct della nazionale italiana maschile di sitting volley, Emanuele Fracascia, e l’allenatore, docente universitario di scienze motorie e sportive che ha contribuito alla diffusione in Umbria del sitting volley, Luigi Bertini.

Sit2Play è stato promosso dalla Federazione Italiana Pallavolo e realizzato grazie alla collaborazione di 7 organizzazioni partner di 6 diversi Paesi (Ministero bulgaro della gioventù e dello sport, Paravolley Europa, Comitato Paralimpico italiano, Associazione sportiva finlandese di persone con disabilità, Pallavolo estone Federazione, Federazione di pallavolo della Slovenia e Federazione turca di pallavolo).

Classifica finale: 1° posto Lazio 1 (Istituto Calamandrei) – 2° posto Lazio 2 (Ipseoa Artusi) – 3° posto Umbria (ISS Cavour Marconi Pascal) – 4° posto Molise (Istituto Tecnico Marconi) – 5° posto Emilia Romagna (ISS Archimede) – 6° posto Abruzzo (Liceo Statale Gonzaga)