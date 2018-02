Gualdo Tadino, riapre la sede storica dell’Avis

GUALDO TADINO – Si terrà sabato pomeriggio, a partire dalle 17, l’assemblea della comunale Avis Adriano Pasquarelli presso la sala della sede della III Età in piazza del mercato. Si tratta di un’assemblea generale importante nel corso della quale, tra l’altro, sarà annunciata la riapertura della storica sede avisina di via Cesare Battisti, nell’edificio dell’Avis, ristrutturato dopo il sisma del ‘97 e che proprio in questi giorni è tornato ad ospitare l’associazione dei donatori gualdesi.

È una comunale Avis in salute quella che si presenta all’assemblea con numeri di tutto rilievo che emergeranno nel corso della relazione del presidente Francesco Macchiaroli a nome del consiglio direttivo tutto e che sarà una relazione morale dell’anno appena passato.

Numeri che però, come nel resto della regione, segnano un calo nelle donazioni, frutto – come spiegherà il presidente Macchiaroli – di tutta una serie di fattori che vanno dallo stop per fattori come la zanzara nel Lazio, al blocco per diversi mesi di chi ha effettuato tatuaggi e altri fattori che hanno portato a una diminuzione del numero complessivo delle donazioni. Sarà anche quello dell’assemblea un momento per sensibilizzare tutti, soci e non solo, alla donazione dell’unico “farmaco” – il sangue – che non si sintetizza in laboratorio.

Accanto a quella anche la relazione finanziaria e quella del collegio dei revisori dei conti che, insieme a quella del presidente sarà sottoposta all’approvazione dell’assemblea dei donatori gualdesi. Assemblea che sarà chiamata a nominare anche i rappresentanti gualdesi all’assemblea provinciale e regionale dell’Avis stessa.