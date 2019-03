Gubbio, sbancano in rete gli articoli di divulgazione scientifica degli studenti del “Mazzatinti”

GUBBIO – La divulgazione scientifica al tempo dei “social”.

Sono oltre duemila i click raccolti dagli articoli dei ragazzi dello scientifico pubblicati sul sito del prestigiosissimo Festival internazionale di Scienza e Filosofia che si svolge ogni anno in aprile a Foligno.

Quasi 50 i “profili” dei ragazzi del liceo scientifico “G.Mazzatinti” che la pagina web della “Festa si scienza e Filosofia” di Foligno ha costruito ed indicizza sui motori di ricerca della rete, con lo scopo di divulgare i temi scientifici.

Il Festival di Scienza e Filosofia, infatti, ha costruito sul web un apposito spazio dedicato agli studenti che, nel ruolo di veri e propri “ambasciatori” della scienza e della filosofia, partecipano alle attività di alternanza scuola/lavoro con il Laboratorio di Scienze Sperimentali di Foligno.

Negli ultimi tre anni i ragazzi in, base agli spunti provenienti da personalità del mondo della scienza come Odifreddi, Varlamov, Inguscio o della cultura come De Masi, hanno assunto il ruolo di creatori di informazioni nella rete.

Nel tempo i loro scritti sono stati consultati fino a più di duemila volte come ”Il tempo e l’evoluzione della sua misurazione” della nostra Giorgia, che ne aveva scritti ben 8, di cui altri due consultati più di mille volte.

Sul web e su Instagram ma sempre attivi divulgatori di cultura.