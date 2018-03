Gubbio, trofeo “Tiziana Mosca”: nove formazioni iscritte

GUBBIO – Sono nove le formazioni iscritte alla 21esima edizione del Torneo di calcetto in rosa, Trofeo “Tiziana Mosca”, organizzato dal comitato eugubino del Centro sportivo italiano (Csi). Si tratta delle squadre EVERGREEN (FORLI’), A.C. CRYSTALWEB (RAPALLO), BIRRA REAL (GENOVA), PATATINAIKOS (GENOVA), SEVEN FIGHTER (SAVONA), POL. OSSERVANZA 1980 (FORLI’), ATLETICO MADRINK (SAVONA), REAL TADINO (GUALDO TADINO) e VIS GUBBIO (GUBBIO). «E’ una manifestazione molto importante per il nostro comitato – dicono gli organizzatori – perché, oltre a essere una bella vetrina per il Csi di Gubbio, ricorda e testimonia una continuità nell’avvicendamento dell’animazione del comitato. Iniziato con Araldo Vispi nel 1998, ha trovato continuità nel periodo di commissariamento con Carlo Pula per poi

proseguire, dalla 6° edizione fino a oggi, con la gestione dei presidenti Andrea Albini ed Enzo Panfili. Riuscire a dare continuità nell’organizzare manifestazioni come queste e, soprattutto, mantenere quei valori che chi ci ha preceduto ci ha trasmesso, costituisce il più bel gesto di gratitudine nei loro confronti».

Nel tempo, il torneo ha visto la partecipazione di tantissime squadre provenienti da ogni parte d’Italia: Emilia Romagna, Liguria, Marche, Lombardia, Veneto, Toscana, Lazio, Abruzzo, Campania, Puglia, Calabria e Sicilia. Nato come occasione per aggregare e vivere con amicizia la festa della donna e con l’obbiettivo principale di divertirsi prima ancora di vincere, continua a non deludere le aspettative di ognuno e soprattutto

degli organizzatori. Sono circa un centinaio le persone che hanno raggiunto la città per i 2 giorni della manifestazione. Le gare iniziano alle ore 15 di domani, sabato 24, presso le palestre del liceo ginnasio “Mazzatinti”, i CVA di San Marco e Cipolleto. Nella fase a gironi del sabato, le squadre – suddivise in 3 gironi da 3 – si sfideranno in triangolari che determineranno gli accoppiamenti per le gare del giorno seguente. Domenica 25, le partire riprenderanno alle ore 9 con 3 triangolari e finali a eliminazione diretta. La finalissima sarà disputata sempre domenica alle ore 15 presso la palestra Polivalente. Chiuderanno la manifestazione le premiazioni previste per le ore 16 e il saluto alle squadre.