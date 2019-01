Il sottosegretario Candiani nelle zone colpite dal terremoto. Venerdì 18 a Norcia

NORCIA – Il Sottosegretario all’Interno, Sen. Stefano Candiani nelle zone colpite dal terremoto. Abruzzo, Umbria e Lazio, le Regioni che visiterà affrontando questioni relative al soccorso pubblico e ai Vigili del Fuoco, di cui ha delega. Questo pomeriggio (Giovedi 17 Gennaio) il Sottosegretario arriverà a L’Aquila verso le 16 dove, assieme al Capo del Corpo dei Vigili del Fuoco, Fabio Dattilo, incontrerà il Prefetto Giuseppe Linardi, l’amministrazione comunale e i vertici regionali dei VVF. Seguirà un incontro a Rieti con il Prefetto Giuseppina Reggiani intorno alle 19, per poi ripartire alla volta di Amatrice. Nella mattinata di, domani, Venerdì 18, il sottosegretario Candiani incontrerà i rappresentanti dell’amministrazione comunale, il Direttore Regionale e il comandante Provinciale dei Vigili del Fuoco, Claudio de Angelis e Mauro Caciolai.

Sempre Venerdì 18, il Sen. Candiani tornerà Umbria, dove è stato per tre anni Segretario Nazionale Lega Umbria. L’appuntamento è a Norcia alle 12, presso il distaccamento dei Vigili del fuoco, per un incontro istituzionale assieme all’amministrazione comunale, ai vertici e ai rappresentanti del Corpo dei Vigili del Fuoco: sul tavolo la delicata questione relativa al futuro del distaccamento nursino. Dopo aver incontrato la stampa locale, intorno alle 14,30, il Sottosegretario partirà per Perugia dove ad attenderlo ci sarà il Prefetto Claudio Sgaraglia alle 16 e il Sindaco Andrea Romizi alle 17. Sabato 19, prima di ripartire il Senatore visiterà la chiesa di Santa Maria Assunta di Monteluce.