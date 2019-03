La sostenibilità ambientale non ha segreti per gli alunni della 2 A della Secondaria di primo grado Pianciani di Spoleto

SPOLETO – Anche quest’anno gli alunni della secondaria di primo grado Pianciani vincono il concorso nazionale “Mi curo di te” promosso da Sofidel e WWF sui temi dell’ecosostenibilità e dei ca mbiamenti climatici. L’iniziativa nasce per educare i ragazzi a pensare in modo globale anche il Pianeta, a vivere il rapporto con la Terra e le sue risorse con la consapevolezza che ogni nostra azione, anche la più piccola, ha importanti conseguenze sugli equilibri della natura e sul futuro di tutti. Al progetto hanno partecipato le classi prime e seconde dei corsi A-C-Ddella secondaria di primo grado Pianciani guidate dalla prof. Zinghinì che con impegno si sono preparati a sostenere una prova a quiz online. La classe 2 A si è classificata sesta, tra i vincitori a livello nazionale e al primo posto in Umbria tra migliaia di classi partecipanti, riuscendo a vincere una fornitura di carta igienica e fazzoletti per la propria scuola e dei gadget per gli alunni. Il progetto-concorso ha messo gratuitamente a disposizione, dei docenti di tutta Italia,molti materiali di studio sulla sostenibilità ambientale per aiutare gli insegnanti, gli studenti e, indirettamente, le loro famiglie, a capire meglio il mondo in cui viviamo, cogliendo la complessità e l’interconnessione di problemi sociali, economici e ambientali, che oggi esiste. L’obiettivo è di rendere i giovani cittadini sostenibili, educarli a comportarsi in modo culturalmente adeguato e localmente significativo, per risolvere i problemi che minacciano il nostro futuro comune. Grande soddisfazione espressa dall’insegnante che rileva quanto “L’uso degli strumenti digitali a integrazione delle esperienze tradizionali di studio, rappresenti una metodologia di apprendimento molto adatta ai ragazzi che con entusiasmo apprendono divertendosi”.