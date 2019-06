Monfalco, opposizione all’attacco sulla prime mosse della giunta Titta

MONTEFALCO – Opposizione all’attacco sui conti del Comune e sui primi passi della maggioranza. “Lo scorso 12 giugno si è tenuto il Consiglio Comunale a Montefalco che, tra i vari punti all’ordine del giorno, ha trattato la nomina degli organi istituzionali (Presidenza del Consiglio e delle commissioni consiliari) e l’insediamento della Giunta. Il gruppo d’opposizione SiAmo Montefalco, guidato dal capogruppo Vincenzo Riommi e composto dai consiglieri Micanti, Morici e Scarponi, ha espresso apprezzamento per l’impegno del Sindaco nel seguire una linea condivisa con la minoranza rispetto alla nomina del presidente e del vicepresidente del Consiglio e delle Commissioni Consiliari, che ha portato tra l’altro all’assegnazione della presidenza della Commissione Bilancio al nostro consigliere Morici”.

“Al contempo, il gruppo di opposizione evidenzia i seri problemi politici in seno alla maggioranza resi espliciti dalle scelte del Sindaco riguardanti la composizione della Giunta. Il Sindaco ha conferito la delega ai lavori pubblici e all’urbanistica a un assessore esterno: Pino Lorenzetti, che già in precedenza aveva ricoperto incarichi di consulenza con il Comune di Montefalco, sollevando lo scontento tra alcuni dei consiglieri di maggioranza. Desta preoccupazione tra i consiglieri del gruppo SiAmo Montefalco la motivazione addotta dal Sindaco a supporto della sua scelta: in sede di Consiglio, infatti, il primo cittadino ha dichiarato che alla base della sua decisione ci sia stata la necessità di nominare una figura di solida competenza, che evidentemente “il Sindaco non ha voluto individuare all’interno della rosa dei consiglieri eletti, come se questi non godessero appieno della sua fiducia”. “Non sembra proprio un buon inizio per un’amministrazione che dovrà affrontare i gravi problemi amministrativi, in primis di bilancio, ereditati dalla precedente amministrazione. Inoltre – proseguono dalla minoranza – se proprio fosse stato necessario nominare un esterno, ci saremmo aspettati non tanto un alto profilo in ambito urbanistico, ma semmai in ambito finanziario vista la drammatica condizione finanziaria del Comune, che oramai è arrivato alla paralisi operativa”.

“Per assurdo, nello stato in cui versano le finanze dell’ente, sarebbe stato meglio non nominare affatto l’assessore ai Lavori Pubblici e all’urbanistica, risparmiando il pagamento dell’indennità, visto che nelle casse comunali oramai mancano i soldi anche per il minimo indispensabile in particolare per la minima manutenzione ordinaria! Ma non finisce qui. Il Sindaco ha “attribuito” una serie di deleghe ad alcuni “consiglieri di maggioranza. Detto che tali incarichi dal punto di vista amministrativo sono del tutto inconsistenti, in quanto un consigliere con “delega” non ha alcun potere aggiuntivo rispetto a un altro consigliere comunale, né nei confronti dei cittadini né nei confronti delle strutture comunali, risolvendosi la cosiddetta delega in un incarico per conto del Sindaco di studio e approfondimento di problematiche, essi si appalesano per quello che sono, ovvero meri contentini privi di consistenza amministrativa: una sorta di premi di consolazione ai consiglieri esclusi dalla Giunta e in particolare per coloro i quali non sono stati reputati idonei a ricoprire l’incarico di assessore ai lavori pubblici, affidato a un tecnico esterno e, per altro, di orientamento politico certamente non di destra. Siamo preoccupati, perché riteniamo che la città di Montefalco abbia bisogno di un governo

amministrativo reale e competente, per attuare vere soluzioni dei problemi e non di operazioni

di facciata, che evidenziano superficialità politica e scarsa comprensione degli effettivi problemi

che ci sono e che ormai sono sotto gli occhi di tutti.

Per essere chiari ad esempio il fatto che alla data odierna il Comune di Montefalco (malgrado

abbia usufruito di oltre 2 milioni di euro di anticipazione di liquidità) abbia le casse

completamente vuote e non sia in grado di pagare i fornitori è indice di quanto la situazione sia compromessa.

Il gruppo di minoranza, coerentemente con il mandato ricevuto dagli elettori, nell’evidenziare

come a soli pochi giorni dalle elezioni il castello di bugie messo in piedi durante la campagna

elettorale stia miseramente cadendo, si impegnerà in un’opposizione netta e chiara che ha

come obiettivo quello di costruire soluzioni utili per i problemi reali.

Perciò, al fine di valutare la situazione – conclude la minoranza – chiederemo immediatamente

al Sindaco e all’assessore al bilancio di portare in commissione una relazione riguardante il vero

stato del bilancio e della cassa del Comune, nonché le proposte della Giunta immediate per

uscire da tale situazione e da sottoporre poi al Consiglio Comunale.

Riteniamo infatti che la cittadinanza meriti chiarezza, trasparenza e senso di responsabilità

amministrativa, per affrontare nel modo migliore problematiche che, se non governate

adeguatamente, rischiano di pesare in modo drammatico sul futuro della città e del suo

territorio”.

Gruppo Consiliare “SiAmo Monefalco”

Vincenzo Riommi

Roberto Micanti

Daniele Morici

Monia Scarponi