Narni, domani a Palazzo Sacripanti Open Day per Scienze dell’investigazione e la sicurezza

NARNI – E’ fissato per domani, 11 Settembre alle 9 e 30 a Narni, l’Open day del Corso di laurea triennale in Scienze per l’investigazione e la sicurezza, organizzato dall’Università degli studi di Perugia in collaborazione con il Comune. L’iniziativa si svolgerà a Palazzo Sacripanti in Piazza Galeotto Marzio, sede del corso di laurea, e vedrà la partecipazione di numerose personalità del mondo accademico ed istituzionale e delle forze dell’ordine.

Fra questi il sindaco, Francesco de Rebotti, l’assessore comunale allo sviluppo, Lorenzo Lucarelli, la coordinatrice del corso di laurea, Maria Caterina Federici, e l’ex comandante dei carabinieri, il gen. Tullio del Sette, il gen. Antonio Badalucco, già Direttore Scuola di Lingue Estere Esercito Italiano, già Comandante del 7° Reggimento NBC Cremona e della Scuola Interforze NBC di Rieti, già Addetto per la Difesa e la DGA presso l’Ambasciata Italiana a Parigi

Laura Guercio, Segretario Generale del Comitato Interministeriale per i Diritti Umani del Ministero Affari Esteri, il col. Mariano Angioni, già Capo di Stato maggiore della Legione Carabinieri dell’Umbria, il col. Massimiliano Giua, Comandante Provinciale Guardia di Finanza di Terni.