Piegaro, prima corsa dei Babbi Natale della Valnestore: dieci chilometri in costume per le strade della vallata PIEGARO – In Valnestore arriva la prima corsa dei Babbi Natale. E’ in programma per domenica …

Perugia, scuola media San Paolo: celebrata la messa in preparazione al Natale. Donati dagli studenti alimenti per il pranzo di Natale del Cardinale Bassetti PERUGIA – «Vi porto innanzitutto il saluto del nostro vescovo, il cardinale Gualtiero Bassetti, che …

Umbertide, Giorgia Capaccioni sostituisce Ventanni alla guida dei Gd UMBERTIDE – “Le mie dimissioni, che sono qui oggi a sottoporvi, sono il frutto di …

Perugia, la giunta approva la delibera di individuazione degli enti e società del “Gruppo Comune di Perugia” PERUGIA – La Giunta comunale ha approvato la delibera di individuazione degli enti e società …

Perugia, approvato il progetto esecutivo del nuovo centro uffici e biblioteca di Ponte San Giovanni PERUGIA – E’ stato approvato dalla giunta il progetto esecutivo del nuovo centro uffici e …

Questionario omofobia, il Pd interroga Bussetti: “Grave ingerenza” PERUGIA – “Il ministro Bussetti spieghi perché ha bloccato nelle scuole della Regione Umbria la diffusione …

Gualdo Tadino, la neve avvia le attività sciistiche a Valsorda GUALDO TADINO – Lo Sci Club Valsorda “R. Matarazzi” di Gualdo Tadino (PG) iscritto al …

Rivoluzione fattura elettronica: dal 1° gennaio obbligatoria anche tra privati TERNI – Cambiamento epocale in vista per le imprese. Dal 1° gennaio scomparirà la fattura cartacea per …

Gualdo Tadino, dal Gal molte opportunità per lo sviluppo delle microimprese GUALDO TADINO – Per incentivare lo sviluppo economico, novità in arrivo per le microimprese del …