Professionista nella gestione della crisi d’impresa, al via il corso di formazione

TERNI – ‘Il professionista nella riformanda disciplina della crisi di impresa e dell’insolvenza’ è il corso di alta formazione specialistica organizzato dall’Università degli Studi di Perugia e dall’Ordine dei dottoricommercialisti ed esperti contabili di Terni con la collaborazione scientifica del Centro studi procedure esecutive e concorsuali (Cespec). Rivolto ai professionisti che operano nel settore della crisi di impresa, in programma a Narni e sviluppato in cinque moduli e dieci giornate, il corso sarà presentato nella giornata di apertura, venerdì 9 marzo, alle 9.15 nella sede dell’Ordine dei commercialisti in Corso del popolo a Terni. Parteciperanno all’incontro Lorenzo Mezzasoma, professore ordinario di diritto privato e coordinatore del Centro di Studi giuridici sui Diritti dei consumatori del Polo scientifico didattico di Terni, Loris Nadotti, professore ordinario di Economia degli intermediari finanziari e presidente del corso di laurea in Economia aziendale del Dipartimento di economia sede di Terni, Carmelo Campagna e Francesco Angeli, il primo presidente, il secondo delegato alla formazione dell’Ordine dottori commercialisti ed esperti contabili della provincia di Terni, Francesco Standoli, presidente dell’Ordine degli avvocati della provincia di Terni, e Fabio Paparelli, vicepresidente della Giunta regionale dell’Umbria.