Strade, Squarta (Fdi): “Intervenire sull’A1 con la terza corsia”

PERUGIA – Tredici incidenti stradali mortali sul tratto autostradale umbro dell’A1 negli ultimi cinque anni dal 2013 al 2017. Numeri ai quali, purtroppo, si aggiungono le ultime tre vittime di mercoledì. Il consigliere regionale di Fratelli d’Italia

Marco Squarta propone di “valutare l’ipotesi della realizzazione di una terza corsia. La tratta umbra da Attigliano a Fabro – spiega il portavoce dell’opposizione del

Centrodestra – attraversa la nostra regione per circa 60 chilometri e

deve essere caratterizzata da altissimi standard di sicurezza che devono contenere il numero delle vittime. La realizzazione della terza corsia – viene spiegato in una

nota – garantirebbe il completo assorbimento del traffico di

migliaia di auto che transitano ogni ora lungo la colonna vertebrale dell’Italia. Il volume di traffico negli anni continuerà ad aumentare perciò si deve pensare al modo

migliore per garantire la sicurezza e limitare il numero dei

sinistri. Anche la Regione si attivi in tal senso per mettere in atto ogni pratica volta a risolvere il problema”.

Squarta propone inoltre di “effettuare al più presto sopralluoghi lungo i cavalcavia dell’autostrada ripristinando la corsia di emergenza nell’unico segmento in cui sono

presenti tre corsie” ossia lungo il cosiddetto “arrampicamento”

che va dal km 437 al km 432 in direzione nord dove mercoledì è avvenuto il drammatico incidente. “In caso di incidenti e traffico congestionato – prosegue Squarta – i

mezzi di soccorso come i vigili del fuoco, la polizia e le

ambulanze non hanno lo spazio sufficiente per intervenire e rimangono intrappolati nel serpentone di auto in coda. Si potrebbe ricavare spazio mediante l’allargamento

della carreggiata”.

Le informazioni sul numero degli incidenti mortali lungo il tratto umbro dell’A1 ci sono state comunicate, su nostra richiesta, dalla polizia stradale di Terni.

Nello specifico:

anno 2013: 2 morti

anno 2014: 0 morti

anno 2015: 4 morti

anno 2016: 3 morti

anno 2017: 4 morti

anno 2018 (ancora in corso): 3 morti