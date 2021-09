Assisi, blitz della Polizia: arrestato spacciatore incensurato

Un ventiquattrenne, incensurato, originario dei balcani, è stato arrestato ad Assisi dai poliziotti del locale commissariato. In casa aveva tre panetti di hashish, per un peso complessivo di circa due etti. Durante la perquisizione gli agenti hanno trovato anche 2.800 euro in contanti e banconote false. Secondo i poliziotti si tratta di un pusher che aveva costruito sul territorio una rete di piccoli spacciatori di “fumo”. Lo avevano notato in più movimenti sospetti convinti che il 24enne fosse al centro di una attività di spaccio molto articolata tra Assisi e Bastia Umbra. Per questo hanno deciso di fare il blitz nell’abitazione doveva viveva. Così è scattata la perquisizione che ha confermato i sospetti degli investigatori. Il giovane è stato arrestato e portato nel carcere di Capanne in attesa del giudizio.